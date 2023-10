Zur ihrer ersten Einzelausstellung „The Sky, the Sea & the Soul“ lud die Künstlerin Cornelia Zelinka-Bodis vergangenes Wochenende ins Stockerauer Belvedereschlössl.

An die 60 Werke wurden in der Galerie im Dachboden zur Schau gestellt. Bereits in ihrer Jugend war Cornelia Zelinka-Bodis als Malerin aktiv. Danach konzentrierte sie sich aber zunächst auf ihren Job als Grafikerin und auf ihre Familie. Vor drei Jahren griff sie wieder verstärkt zu Acrylfarben und Ölkreiden und begann sich wieder intensiver ihrer Leidenschaft, der Malerei, zu widmen.

Der Schritt in die Selbstständigkeit folgte dann im vergangenen Jahr. Waren es in der jugendlichen Anfangsphase eher gegenständliche Motive, mit denen sie sich beschäftigte, so malt sie momentan ausschließlich abstrakt. Neben der Malerei bietet die Künstlerin auch Kurse und Workshops für Kinder und Erwachsene in ihrem Atelier an.

Zwei bis vier Wochen für ein Bild

Die Namen der einzelnen Bilder wie „Nuancen des Glücks“, „Magie der Tiefe“ oder „Das Bad der Aphrodite“ können Hinweise für den Betrachter sein, in welcher Stimmung sich die Künstlerin bei der Entstehung ihrer Werke befand. „Gefühlslandschaften“ kann man als Überbegriff über ihre Arbeit setzen.

Auf die Frage, wie ihre Gemälde entstehen, meint Cornelia Zelinka-Bodis: „Meist ist es eine bestimmte Farbe, die mich gerade anspricht!“ Dann beginnt sie zu malen. „Der Prozess für ein Bild dauert zwei bis vier Wochen. Wenn sich meine Stimmung und meine Energie ändern, verändert sich auch das Bild.“ Zufrieden ist die Künstlerin mit ihrer ersten eigenen Ausstellung. Neben vielen persönlichen Gesprächen mit den interessierten Gästen konnte sie an diesen drei Tagen auch mehrere Bilder verkaufen.

Wer es vergangenes Wochenende nicht ins Belvedereschlössl geschafft hat, hat an den „Tagen der offenen Ateliers“ am 21. und 22. Oktober die nächste Gelegenheit, die Malerin und ihre Werke in ihrem Stockerauer Atelier zu besuchen.