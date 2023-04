Stefan Stögbauer: Der neue Wirt bei der Burg Kreuzenstein

Seit Anfang April hat die Taverne bei der Burg Kreuzenstein nach langer Pause wieder geöffnet. Neuer Pächter ist der 31-jährige Stefan Stögbauer. Für ihn war die Selbstständigkeit immer das erklärte Ziel. „Wenn ich die Chance nicht nütze, bereue ich das mein ganzes Leben“, nennt er als Grund, dass er sich um die Tavernen-Wirtschaft Kreuzenstein beworben hat.

Ursprünglich hatte der Wiener eine Tourismusschule besucht. Bald schon merkte er, „das Kochen hat in der Schule den meisten Spaß gemacht.“ Stögbauer begann eine Kochlehre im renommierten Hotel Stefanie in Wien, die er 2009 abschloss. Die Arbeit im Bereich der Gastronomie hat in der Familie übrigens Tradition, der Großvater war Hoteldirektor.

Ich bin froh, dass ich die Küche rechtzeitig bekommen habe Wirt Stefan Stögbauer

Dass Stögbauer und Burgherr Hans Christian Wilczek zueinander fanden, daran ist auch die NÖN schuld. „Ich habe im Oktober den Bericht gesehen, dass es in Leobendorf kein Wirtshaus mehr gibt“, erzählt der Gastronom. Zwei Monate lang hatte er immer wieder Treffen mit Wilczek, dann war man sich einig. Die Zeit bis zur Eröffnung war allerdings knapp, weil das Lokal leer war. „Ich bin froh, dass ich die Küche rechtzeitig bekommen habe“, sagt Stögbauer.

Neben kleinen Speisen für die Burgbesucher bietet Stögbauer auch „richtige“ Mahlzeiten an. Nach dem Motto „Ich mache, was ich am besten kann“ finden sich vorwiegend Wiener Küche und etwas französische Küche auf der Speisekarte. Doch auch Abstecher ins Mittelalter sind keine Ausnahme.

Seine ganze Familie hat beim Einrichten geholfen, das war toll Burgherr Hans Christian Wilczek

Mit der eigenen Abendkarte ist schon zu erkennen, dass der Koch mehr bieten will als ein Ausflugsrestaurant. „Das Potenzial ist hoch, so ein Ambiente hat man nicht oft“, ist er überzeugt. Deshalb plant er auch bereits, nach Saisonschluss auf der Burg in November und Dezember geöffnet zu haben – als Dorfwirt und für Weihnachtsfeiern.

„Sehr glücklich und zufrieden“, ist Burgherr Wilczek mit dem neuen Pächter. „Seine ganze Familie hat beim Einrichten geholfen, das war toll“, sagt er. Weniger glücklich ist er mit der vorletzten Pächterin. Diese hatte den Vertrag aufgelöst, weil sie von geplanten, umfangreichen Filmaufnahmen gehört hatte, die aber nie zustande kamen. Nun hat sie Wilczek auf Verdienstentgang in der Höhe von 70.000 Euro geklagt.

