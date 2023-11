Langenzersdorf Museum als Schauplatz eines Kultur-Vernetzungstreffens

Die Kultur.Region.Niederösterreich baut ihr Service „Kultur braucht dich!“ für Niederösterreichs Kulturverantwortliche aus. „Sie leisten in ihren Gemeinden wertvolle und leider oft unterschätzte Arbeit. Sie gestalten die Rahmenbedingungen, coachen Initiativen und Vereine, organisieren und fördern unterschiedlichste Initiativen und sorgen dafür, dass diese auch wahrgenommen werden“, betonte Prozessbegleiterin Sandra Paweronschitz.

Letzte Woche fand diesbezüglich ein Vernetzungstreffen im Langenzersdorf-Museum statt. Dabei wurde das Serviceprogramm der Kultur.Region.Niederösterreich präsentiert, Workshops konnten gebucht werden, die Beteiligten kamen ins Gespräch und vernetzten sich.

Mit dabei waren unter anderen Harmannsdorfs Vizebürgermeisterin Anneliese Nebenführ und der geschäftsführende Gemeinderat Christian Schmidt aus Großrußbach, die das Treffen als sehr positiv bewerteten, nicht zuletzt um zu sehen, wie die Kulturverantwortlichen in anderen Gemeinden agieren.

Kultur.Region.Niederösterreich lieferte dazu eine überarbeitete Deklaration über die Bedeutung der Regionalkultur und einen Leitfaden für regionale Kulturarbeit, die Kulturverantwortliche in ihrer täglichen Arbeit unterstützen soll. Zudem werden Workshops angeboten, in denen vor Ort mit den Gemeinden deren individueller Kulturbegriff ermittelt wird, um daraus zielgerichtete Maßnahmen abzuleiten, ebenso wie Fortbildungen in der Akademie der Kultur.Region.Niederösterreich.

„Die Reihe „Kultur braucht dich!“ ist eine ganz wichtige Zielgruppenaktivität, weil alle Kulturverantwortlichen Vermittler und Vernetzer vor Ort sind. Für das Land sind sie wichtige Leuchttürme“, betont Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.