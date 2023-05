Händel in der Pfarrkirche

Das Ensemble Neue Streicher aus Klosterneuburg kommt zum traditionellen Festkonzert. In der Pfarrkirche bringt das Ensemble diesmal Highlights aus dem weltlichen und geistlichen Schaffen von Georg Friedrich Händel zu Gehör. Am Programm stehen Ausschnitte aus „Der Messias“, das Concerto Grosso Op. 6 und die Feuerwerksmusik.

Neben den Solisten Veronika Kaiser (Sopran) und Bernhard Winkler (Vibraphon) wirken auch der Chor E!CHO und das Ensemble Koinonia an der Aufführung mit. Dirigent ist wie in den vergangenen Jahren Michael Zehetner. Zwischen den Werken rezitiert Ingrid Wendl aus Briefen Händels. Termin ist der 14. Mai ab 17 Uhr in der Pfarrkirche. Infos gibt es bei Herbert Kalser, 0660/730 39 00.

