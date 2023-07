Bezirk Korneuburg: Nestroy & viel Musik bieten Unterhaltung im Freien

Einen Sommer ohne Kulturveranstaltungen gibt es zum Glück nicht. Die NÖN hat die wichtigsten Events zusammengestellt.

Stockerauer Festspiele

Beim genauen Datum, seit wann es in Stockerau Festspiele gibt, ist man sich nicht ganz einig. Fest steht, die erste professionelle Aufführung am Festspielplatz gab es im Jahr 1963. Somit könnte die heurige Aufführung unter der bewährten Intendanz von Christian Spatzek ein stilles 60-Jahr-Jubiläum werden. Ganz sicher ist aber, dass „Der Zerrissene“ von Johann Nepomuk Nestroy am Programm steht. Premiere der Posse mit Gesang ist am 27. Juli, gespielt wird bis 20.8. Das Bühnenbild stammt von Manfred Waba, für die Kostüme ist Barbara Langbein zuständig, für die Maske Barbara Demuth. Zum Einsatz kommt wieder die 2022 bereits erprobte Drehbühne.

Geboten wird natürlich ein typischer Nestroy: humorvoll, kurzweilig und aktuell wie eh und je, mit einer Besetzung, die passend ist. Zu sehen sind Publikumslieblinge wie Peter Edelmann, Caroline Athanasiadis, Bernd Spitzer, Claudia Rohnefeld, Christoph Fälbl, Franz Suhrada und Florian Schwarz. Neben Prinzipal Christian Spatzek vervollständigen Gerhard Karzel, Goran David, Ivana Urban und Bernadette Kizik das Ensemble.

Korneuburger Musiksommer

Der Korneuburger Musiksommer umfasst im August insgesamt vier Veranstaltungen. Der Start erfolgt mit Mocathecas „Klangwelt Klarinette“. Dann folgen Tini Kainrath mit Christian Beckers und Monti Beton. Den Abschluss bilden Missy May, Mark Seibert und Lukas Perman.

Klangwelt Klarinette – Das Quartett Mocatheca entführt in die facettenreiche Klangwelt der Klarinette in den verschiedensten Musikgenres. 19. August, 20 Uhr Rathaushof/Stadtsaal

Even(t)duell nennen Tini Kainrath und Christian Becker ihr Programm. Sie präsentieren Duette von Caterina Valente und Peter Alexander und viele Lieder, die den beiden Publikumslieblingen wohl auch gefallen hätten. 22. August, 20 Uhr Rathaushof/Stadtsaal

Liebhaber der sanften Stimme von Neil Diamond kommen auf ihre Rechnung, wenn Monti Beton in unterhaltsamer Weise die größten Hits des Sängers bei ihrer Show „A Tribute to Neil Diamond“ live auf der Bühne darbieten. 24. August, 20 Uhr Werfthalle

Für Musical-Fans haben Missy May, Mark Seibert und Lukas Perman ein gutes Angebot. Sie präsentieren ein Pot­pour­ri der schönsten Lieder, die Fans auf der ganzen Welt begeistern. 30. August, 20 Uhr Werfthalle

Sommerterrasse in Korneuburg

Der Hauptplatz vor dem Rathauscafé und der Musikbar in Korneuburg wird zur Party- und Tanzzone. Für den Erfinder, Initiator und Organisator Martin Grünbeck ist es bereits das zehnte Jahr, dass er seine „Sommerterrasse“ durchzieht, - auch heuer wieder mit zahlreichen Stars, Bands und Formationen, die dank breiten Spektrums fast jeden Musikgeschmack abdecken. Jeweils am Donnerstag geht es um 19.30 Uhr los.

Organisator Martin Grünbeck mit Sängerin und Songwriterin Mel Verez und ihrer Band Melvee, die auch heuer dabei sind. Foto: Preineder

Unter den Interpreten findet sich die Band „Maalo“ mit der Hommage an eine besondere Ära und an Soul, Funk und Reggae. „Douglas Linton & The Plan Bs“, ein Austro-Texaner mit Südstaaten Soul und vibrierenden Blues, ist genauso vertreten wie Szene-Soul-Star Peter Duke mit seinem „Wohnzimmer“. Schon Stammgäste sind Patrizia Ferrara, Amina & the Austronauts, Patricia Hill, Melvee und die Hälfte der A-capella-Legende „Die Echten“ mit Christine Kisielewsky und Stephan Gleixner und ihrem Projekt „Leelah Sky“. Das Highlight gibt es dann zum Abschluss am 31. August schon ab 19 Uhr mit „Mr. Funkastic“ vulgo Michal Oberman und seinen Mannen sowie der sich formierenden „Sommerterrasse All Star Band“ mit Gästen, die für Rockiges, Funkiges, Klassiker und ein paar Überraschungen sorgen werden.

6. Juli: Patrizia Ferrara

13. Juli Peter Dukes Wohnzimmer

20. Juli: Patricia Hill

27. Juli: Maalo 3. August: Leelah Sky

10. August: Amina & the Austronauts

17. August: Douglas Linton & The Plan Bs

24. August: Melvee

31. August 19 Uhr: Mr. Funkastic & All Star Band

Musik an einem Sommerabend

Tradition haben in Stockerau die Veranstaltungen „Musik an einem Sommerabend“ auf der Transportbühne am Sparkassaplatz. Die Veranstaltungen sollen zum Verweilen nach einem Einkaufsbummel einladen, zur Einstimmung auf einen schönen Theaterabend oder ganz einfach zum Entspannen an einem schönen Sommerabend. Gespielt wird jeweils ab 18.30 Uhr.

7. Juli Die Wilden Kaiser

14. Juli Manuel Eberhardt & Band

21. Juli Original Voigas Musikanten

28. Juli Oliver Haidt

4. August Last Heroes feat. Marc Miner

11. August Dolce Vita & ABBA Show

18. August Loukia AgaPiou & Band

Sommerkino in Gerasdorf

Die Stadtgemeinde Gerasdorf lädt auch heuer wieder zum Sommerkino am Badeteich ein. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Für Verpflegung ist gesorgt, die Kantine hat geöffnet. Besucher sollten sich aber eine Decke oder eine andere Unterlage mitnehmen. Programm: 28. Juli: Monsieur Claude 3, 29. Juli: Känguru-Verschwörung, 30. Juli: Der Onkel

Kunstwerkl legt Pause ein

Eine „künstlerische Schaffenspause“ macht Manfred Kreuzmann. Deshalb fällt das Kunstwerkl in Leitzersdorf zumindest in diesem Sommer aus. Mit Corona und den entsprechenden Vorgaben sei es schon 2021 schwierig geworden. Gleich am ersten Abend hatte die Polizei kontrolliert, ob alle Vorschriften eingehalten wurden.

Der Veranstaltungsreigen, zu dem er auch seine Tochter mit an Bord geholt hatte, ergab ein Minus. „Das Konsumverhalten der Gäste hat sich verändert“, erklärt Kreuzmann. Und weiter: „Der Konsument gibt viel Geld für die Topstars aus.“ Für Unbekanntere aus der zweiten Reihe bleibe nichts übrig. Das waren allerdings die Künstler, die er bevorzugt auf die Bühne gebracht hat.