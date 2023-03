Saisonstart für Musikverein

Mit dem Frühlingskonzert am Palmsonntag im Schloss Hausleiten beginnt die Konzertsaison für die Musikkapelle Hausleiten. Rund 20 Mal werden die Musiker nach derzeitigem Plan vorwiegend in der Marktgemeinde bei diversen Veranstaltungen aufspielen, sagt Heidi Aichmann, die seit Jahresbeginn Obfrau der Musikkapelle ist.

Drei Hauptformationen gibt es: die Unglaublichen, das Jugendorchester Art of Noise und die eigentliche Kapelle. Etwa 30 Musiker aller Altersstufen bilden die Unglaublichen. Dieses Ensemble bietet den Einstieg in die Welt des gemeinsamen Musizierens. Für die Kapelle ist dann schon deutlich mehr Können nötig, ein Leistungsabzeichen einer Musikschule ist aber für den etwa 40 Musiker umfassenden Klangkörper nicht erforderlich, so Aichman. Bei Art of Noise ist neben der Beherrschung des Instruments auch das Alter zwischen 14 und etwa 30 Jahren entscheidend.

Intensive Nachwuchsarbeit

Damit die Musikkapelle auch in Zukunft mit genügend Nachwuchs versorgt werden kann, hat sie junge, motivierte Musiklehrer angeworben, die selbständig, ohne Musikschule im Hintergrund, Schüler jeden Alters ausbilden. Ein Einstieg in den Unterricht ist jederzeit auch unterjährig ohne Mitgliedsbeitrag möglich. Das Instrument, das man erlernen möchte, kann beim Musikverein angemietet werden. Das System bewährt sich: „Wir haben aktuell mittlerweile rund 40 Schüler“, freut sich Aichmann. Dabei standen die Unglaublichen vor rund drei Jahren aus Mangel an Nachwuchs fast schon vor dem Aus. Etwa 90 Prozent der Jungmusiker kommen übrigens aus der Marktgemeinde.

Um immer ausreichend Musiker zu Verfügung zu haben, hat die Musikkapelle nun wieder einen Aufruf gestartet: Wer Freude am gemeinsamen Musizieren hat oder ein Instrument erlernen möchte, kann sich gerne melden.

Zu hören und sehen sind alle drei Formationen beim Frühlingskonzert am 2. April ab 16 Uhr im Schloss.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.