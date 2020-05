Um die Korneuburger Unternehmer und Künstler im Bereich Kunst, Kultur und Sport unterstützen zu können, startet das Stadtmarketing Korneuburg in Kooperation mit der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Anfang Mai die Aktion "MAInachten".

Korneuburg setzte dabei auf die Kreativität der Bürger. Diese hatten bis 3. Mai Zeit, ausgewählte Bäume der Stadt kunstvoll zu schmücken. Die vielen bunten Maibäume sollen das Stadtbild beleben und ein Zeichen der Gemeinschaft setzen.

Außerdem können in allen teilnehmenden Unternehmen bis 31. Mai Sticker gesammelt und in einen Sammelpass geklebt werden. Pro Einkauf über 30 Euro erhält man je einen Sticker. Zur Abgabe des Passes werden fünf Sticker aus fünf unterschiedlichen Shops benötigt. Die Rechnungen müssen zur Vorlage aufgehoben werden. Der ausgefüllte Pass kann dann im Stadtmarketing abgegeben werden. Die ersten 500 Sammelpässe können in je einen Korneuburger Zehner umgetauscht werden.

Korneuburger Unternehmen haben die Möglichkeit – wie in einem Adventkalender – für einen bestimmten Tag eine besondere Aktion auszurufen. Die jeweiligen „Fenster“ (es wird sich hierbei um Kurzvideos handeln) werden dann auf der Stadtmarketing-Website bzw. verfügbaren sozialen Medien täglich geöffnet.

Der ganze Monat Mai wartet - natürlich mit dem gebührenden Abstand – mit verschiedenen Wettbewerben für die Jugend, Musikstreams (immer freitags und sonntags) sowie Kreativworkshops (von Montag bis Donnerstag) und der einen oder anderen Überraschung von Korneuburgern für Korneuburger auf. Die Künstler oder Workshop-Vortragenden erhalten hierbei ein entsprechendes Honorar. Hier wollen wir bewusst einen kleinen Solidaritätsbeitrag in dieser herausfordernden Zeit leisten.

Das ganz Programm findet man auf www.korneuburger-mainachten.at