Von Mexiko City nach Leitzersdorf: "Mit Pünktlichkeit zu kämpfen"

Luis Angel Fuentes Ruiz ist 20 Jahre alt, kommt aus Mexiko und spricht fließend Deutsch. Im Alter von 14 Jahren entschloss er sich, seine Heimat Mexico City für ein Austauschjahr in Österreich zu verlassen, seitdem steht er mit seiner Gastfamilie aus Leitzersdorf und seinen österreichischen Freunden in regelmäßigem Kontakt. In einem Interview mit der NÖN erzählt er über seine Heimat, seine Eindrücke vom Leben in Österreich und die gesellschaftlichen Unterschiede.

NÖN: Wie ist das Leben in Mexico City?

Luis Angel Fuentes Ruiz: Das Leben in Mexico City ist schön. Dadurch, dass es eine riesige Stadt ist, hat man auch eine unfassbar große Auswahl an Freizeitaktivitäten. Die Stadt ist in viele verschiedene Zonen unterteilt, ich lebe in der „Zona esmeralda“ – dort kennen sich eigentlich alle Jugendlichen untereinander. In der „Zona esmeralda“ können wir uns aufgrund der guten Security ohne große Bedenken frei bewegen, sobald wir aber eine andere Zone betreten, müssen wir im Normalfall vorsichtiger sein. Vor allem als junge Dame sollte man nicht alleine unterwegs sein. Zudem braucht man in Mexico City definitiv ein Auto. Auch wenn es oft aufgrund der hohen Einwohnerzahl zu massiven Verkehrsproblemen kommt, ist man zwingend auf die Mobilität eines Kfz angewiesen.

Warum hast du dich für Österreich entschieden?

Ruiz : In erster Linie wollte ich damals einfach eine neue Sprache lernen, die nicht viele Leute in Mexiko beherrschen. Ich wollte mich auch selbst vor eine Herausforderung stellen – relativ schnell habe ich dann von der komplexen Grammatik der deutschen Sprachen gehört, das war genau das Richtige für mich! Als ich dann recherchiert habe, in welchen Ländern Deutsch gesprochen wird, habe ich mir Bilder und Videos von Deutschland, Österreich und der Schweiz angesehen. Obwohl Deutschland und die Schweiz auch schöne Staaten sind, habe ich mich sofort in Österreich verliebt.

Was unterscheidet Mexiko von Österreich?

Ruiz : Mexiko unterscheidet sich von Österreich zum einen ganz klar durch die Distanzen, die man mit dem Auto zurücklegen muss. Da wir sehr häufig viel Zeit im Auto verbringen, lernen wir schon als kleine Kinder, auf Knopfdruck im Auto einzuschlafen. Zudem empfinde ich Mexiko als deutlich unberechenbarer. Dadurch, dass in Mexico City samt dem Ballungsraum mehr als 20 Millionen Menschen leben, passieren an einem Tag einfach viel mehr dramatische oder spektakuläre Dinge als in Österreich.

Wie unterscheiden sich Österreicher und Mexikaner?

Ruiz : Genauso wie die Mexikaner empfinde ich auch die Österreicher als sehr höfliches und offenes Volk. Man kann mit den Menschen beider Nationalitäten sehr viel Spaß haben. Die größten Unterschiede stellen für mich aber die Kultur und das „Mindset“ der Leute dar. Außerhalb der Freizeit habe ich es bis jetzt so empfunden, dass die Österreicher sich stets sehr strikt an bestimmte Regeln halten. Vor allem Unpünktlichkeit ist ein absolutes No-Go, damit hatte ich zu Beginn viel zu kämpfen. Das mexikanische „Mindset“ ist außerhalb der Freizeit deutlich entspannter. Wir werden nicht leicht gestresst und Unpünktlichkeit ist völlig alltäglich. Dadurch, dass wir uns nicht so sehr von Zeitintervallen in unserem Tun beeinflussen lassen, habe ich das Gefühl, dass wir bestimmte Momente einfach viel mehr genießen können. Vielleicht sollten sich die Österreicher eine Scheibe von unserer entspannten Mentalität abschneiden.

Was schätzt du an Mexiko?

Ruiz : Dass es meine Heimat ist. Ich bin sehr glücklich, dass ich dort eine riesige Familie habe, die wirklich oft für Familienfeiern zusammenkommt. Außerdem bin ich dankbar für alle meine mexikanischen Freunde, mit denen ich schon vieles erlebt habe und ebenso bereits die eine oder andere Fiesta feiern durfte. Zu guter Letzt liebe ich die mexikanische Küche.

Was schätzt du an Österreich?

Ruiz : Die Menschen, die ich kennenlernen durfte. Zum einen ist das meine Gastfamilie, die sich um mich gekümmert hat, als ob ich ihr eigener Sohn wäre. Zum anderen sind es alle Freunde und Bekannten, die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich mehr als nur willkommen bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich Schüler im Gymnasium Stockerau sein durfte. Es ist keinesfalls selbstverständlich, dass ich so sehr unterstützt wurde!

