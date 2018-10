Mit anspruchsvoller Musik startete der 35. Kulturherbst in Leobendorf. Unter der Leitung von Walter Reindl spielte das 65-köpfige Orchester ein Konzert mit Werken von zwei Komponisten der Wiener Klassik. Ludwig van Beethovens Ouvertüre zu „Coriolan“ zu Beginn und die Sinfonie Nummer 1 in vier Sätzen zum Abschluss standen auf dem Programm.

Die Sensation fand beim „Konzert für Violoncello und Orchester“ von Joseph Haydn statt: Der 16-jährige Endre Steger begeisterte am Violoncello das Publikum. Der Jugendliche ist seit 2008 Schüler der Regionalmusikschule Bisamberg/Leobendorf/Enzersfeld und seit 2014 in der Musikschule der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Auf seinen speziellen Wunsch hin nahm Dirigent Reindl das Stück von Max Bruch „Kol Nidrei“ ins Programm. Und das Publikum war abermals von der Virtuosität des jungen Talents aus Unterrohrbach überwältigt.

Reindl sieht keinen Mangel an Musikernachwuchs. Er ist seit 2001 Direktor der Regionalmusikschule, seine Aufbauarbeit würde Früchte tragen. Bürgermeisterin Magdalena Batoha und Kulturgemeinderätin Andrea Hohenecker durften mit dem Start in den Kulturherbst sehr zufrieden sein.