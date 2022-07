Sommerspektakel in Seyring: Theater erleben und selber spielen

Werbung

Die Bäuerinnen Seyring laden an drei Wochenende - von 16. bis 30. Juli - zu einem Kulturprogramm für Jung und Alt im Schlosspark und im Kulturzentrum Schloss Seyring. Der Reingewinn kommt karitativen Projekten zu Gute.

Ins Leben gerufen wurde das Sommerspektakel in Seyring im Corona-Sommer 2021. Als Antwort, auf die Lust wieder vor und mit Publikum Theater zu spielen und das gemeinschaftliche Leben wieder anzukurbeln, haben sich die Bäuerinnen Seyring mit dem Verein "die21er" und ihrem "ensemble x21" unterstützt von Barbara Korbs "Trainerei" zusammengetan.

"Ein Spektakel, um sich in der sommerlichen Kulisse des Schlossparks Seyring einen bis mehrere Abende eine Auszeit aus der Krise zu nehmen. Theater als Entspannung, Anregung, Unterhaltung, angenehme Ablenkung ohne erhobenem Zeigefinger", beschreibt Korb die Zielsetzung.

Das Sommerspektakel bietet unterschiedliche Theaterformen und Workshops zum Mitmachen sowie die aktuelle Wanderausstellung des Museum Niederösterreich zu 100 Jahre Niederösterreich. Als Begleitung warten regionale Schmankerl und guten Tropfen Wein.

Den Anfang macht kommenden am Samstag, 16. Juli, die Improvisationstheatergruppe bonusmaterial um 19.30 Uhr im Schlosspark Seyring. Ohne Drehbuch und feste Rollen überraschen die Spieler mit ihrem Improvisationstalent bei „G’mischte Momenterl“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten (Kartenreservierung unter: info@trainerei.at).

Am Freitag, dem 22. Juli, und am Samstag, dem 23. Juli, geht es weiter mit einem Theaterabend vor der Kulisse des Comtessentrakts des Schlosses Seyring. Das "ensemble x21" zeigt die romantische Komödie „Winterrose“ von Christa, Agilo und Michael Dangl, mit die Gruppe bereits im April in Wien für Furore sorgte.

Der Eintritt kostet 19 Euro, Kartenreservierung unter theatergruppe@x21.at

Am dritten Wochenende, Freitag, 29. Juli, und Samstag, 30. Juli, entführt das "ensemble x21" dann mit der Lied- und Leserevue „Sommerfrisch und munter“ ins Urlaubsfeeling; alte und altbekannte Texte und Lieder vergangener Zeit frisch entstaubt und immer noch aktuell - von Nestroy bis Hugo Wiener.

Der Eintritt kostet 15 Euro, Kartenreservierung unter theatergruppe@x21.at

Für alle jene, die lieber gerne selber auf der Bühne stehen, bietet die "Trainerei" am 23. und 30. Juli einen zweiteiligen Schnupperworkshop „Improvisationstheater für Beginner*innen“ unter der Leitung von Nicole Bernsteiner-Auer an (ab 16 Jahren). Infos und Anmeldung unter info@trainerei.at

