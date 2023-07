Bisamberger Holzbildhauer lädt zur künstlerischen Entdeckungsreise

Mit dem Wechsel der Jahreszeiten gibt es wieder einige Neuerungen im Kunst-Kosmos des Bisamberger Holzbildhauers Andreas Mathes: In den Sommermonaten lädt er Kunstinteressierte zu einem Spaziergang der anderen Art ein. In seiner Heimatgemeinde sowie in Korneuburg und Umgebung wurden Skulpturen im öffentlichen Raum geschaffen, die darauf warten, auf einer sommerlichen Erkundungsreise entdeckt zu werden. So findet man etwa einen „Späher“ in der Garten Tulln, eine „Tänzerin“ im Schloss Bad Fischau oder Hirsche aus Holz im Gut Gasteil.

Eine „Landkarte“ mit den Stationen kann als Anfahrtsplan für die kostenlosen Sommer-Kunst-Ausflüge genutzt werden. Foto: Mathes

Die bisher größte Einzelausstellung „be.inspired“ von Andreas Mathes im Schlumberger Artfloor gab Kunst-Liebhabern von 30. März bis 24. Juni einen Einblick in den vielfältigen Kosmos der Kunst. Von abstrakten Skulpturen bis hin zu figurativen Arbeiten ließen sich die Besucher inspirieren. Mathes möchte mit seinen Werken zur Auseinandersetzung mit der Natur, dem Menschsein und den Werten, die ein gelingendes Miteinander ermöglichen, anregen. So entstanden auch die „Inspiration Helferleins“, an den Händen ineinander „fließende“ Figuren, die einander zur Seite stehen und sich unterstützen.

Eines seiner bekanntesten Werke, "Die Helferleins", ist in der Korneuburger Werft zu bewundern. Foto: Johannes Starmühler

„Ich hoffe, dass es mir mit 'be.inspired' gelungen ist, Menschen mit der schöpferischen Kraft der Inspiration mitzureißen. Denn Kunst ist für mich vor allem eines: das verbindende Element zwischen uns Menschen, das völlig ohne Worte auskommt“, so Mathes.

Als nächstes wird er seine Werke beim Symposium „Kunst in der Natur“ von 19. August bis 2. September in Gars am Kamp präsentieren.