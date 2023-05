Theatermacher mit Herzblut feiern Zehnjähriges

„Was habt ihr am 2. Mai 2013 am Abend gemacht?“, fragte Valerie Berger die versammelte Runde im Lenausaal. Die Antwort war ganz klar: Viele Gäste waren an der Gründung des Vereins „kunst & ko“ beteiligt. Das Jubiläum wurde fast am Tag genau im kleinen Rahmen - mit Mitgliedern und einigen geladenen Gästen - gefeiert.

Der Verein wurde vor zehn Jahren im Belvedereschlössl gegründet: Die Mitglieder der ersten Stunden haben nach dem ersten und erfolgreich verlaufenden Straßentheater 2012 sozusagen Blut geleckt. „Es ist toll, wie sich unser Neugeborenes entwickelt hat“, sagte Obfrau Berger. „Wir haben mehr Mitglieder als vor zehn Jahren.“ Eine Stärke sei, dass das Team Kultur und Zusammenhalt lebt, dadurch „sind wir resilient gegen die Widrigkeiten des Lebens“.

Das Straßentheater ist ein Aushängeschild des Vereins, teilgenommen wird auch am Krippenspiel des jährlich stattfindenden Barocken Christkindlmarktes vorm Belvedereschlössl. Unzählige Stunden wenden die Mitglieder dafür auf: Sie sind „Theatermacher“ mit Herzblut, bei jedem ihrer Auftritte ist ihre Freude am Tun sichtbar. „Wir haben dafür gesorgt, dass Kultur niederschwellig erlebbar ist, auch für jene, die mit Kultur nichts am Hut haben“, ist Berger überzeugt.

Euer Engagement ist für die Stadt und über ihre Grenzen hinaus von unschätzbaren Wert Vizebürgermeister Heinz Scheele

Und das wird gewürdigt: Das Straßentheater erhielt mehrfach die Auszeichnung „Maecenas“, zuletzt für das Kultursponsoring-Netzwerk. Die Stadtgemeinde Stockerau überreichte „kunst & ko“ das Ehrenzeichen in Bronze. „Euer Engagement ist für die Stadt und über ihre Grenzen hinaus von unschätzbaren Wert“, betonte Vizebürgermeister Heinz Scheele.

Er wisse, dass manchmal der Eindruck entstehe, dass die Unterstützung seitens der Stadtgemeinde größer sein könnte. „Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten bemühe ich mich wirklich. Eindrücke täuschen vielleicht das ein oder andere Mal“, führte Scheele aus. „Ich wünsche alles Gute zum Geburtstag.“

„Mr. Straßentheater“ fand sich dann in einer Oscar-Verleihung (der US-amerikanischen Filmpreis-Gala) in Stockerauer Art wieder: „Ich ersuche um das Kuvert“, machte es Berger spannend, wer den erstmals verliehenen Kulturpreis „Richard 2023“ erhalten wird - nämlich der Namensgeber himself. Richard Maynau, künstlerischer Leiter, war die treibende Kraft für die Geburt des Straßentheaters. Und das ist eng an die Festspiele in Stockerau geknüpft.

„Die Ära Haider war vorbei“, erinnerte sich Maynau. Intendant Alfons Haider hatte lange Jahre - bis 2013 - Musicals auf die Festspielbühne am Renner-Platz gebracht. Maynau hat die Jahre davor beobachtet: „Den Stockerauern sind die Festspiele egal, aber auch die Politik wollte ein Theater wieder für das Publikum machen.“ Seine Ideen gingen nicht für die Stockerauer Festspiele auf, aber im 2012 erstmals initiierten Straßentheater.

Manche sagen, die heimlichen Festspiele sind das Straßentheater Richard Maynau

Alle Stücke stammen aus der Feder der Stockerauer Vereinsmitglieder, die mit scharfer Zunge und amüsierten Blick auch das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Stadtgeschehen verarbeiten. Alles gespielt von Stockerauer Schauspielern. Und „ganz Stockerau ist Bühne“, so Maynau. Sie wird mit Pferden durch die Stadt gezogen und bringt Theater zum Publikum. Diese einzigartigen Zutaten zeichnet das Straßentheater aus.

„Manche sagen, die heimlichen Festspiele sind das Straßentheater“, lächelte Maynau. Und er gab den anwesenden Gästen einen Leitsatz mit auf dem Weg: Er zitierte seinen Vater Herwig Lenau (Herwig Sulzenauer wählte Lenau als Künstlername), der als Intendant das Landestheater St. Pölten leitete: „Bitte, macht's ka Wissenschaft aus dem Theater. Spüt's.“ Nicht nur Schriftsteller Nikolaus Lenau ist also der Namensgeber des Lenautheaters, das Richard Maynau in Stockerau gegründet hat.

Das festliche Zusammentreffen wurde bereichert mit Couplets von Christiane Hangel - wie „I wü leben“ aus dem Straßentheater-Stück „kaAUnung2015“ und dem Wirtshausblues von Erwin Litschauer aus „kalerchal2013“. Monika Havel sang „Before He Cheats“.

Isabel Brachowicz, Josef Jilek und Erwin Wögenstein brachten „Die Schöpfungsgeschichte“ von Mark Twain auf die Bühne und drückten zum Schluss den Wunsch aus: Richard Maynau möge doch Intendant der Stockerauer Festspiele werden.

Quiz forderte das Gedächtnis der Vereinsmitglieder heraus

Obfrau-Stellvertreterin Eva Kronberger trug das Gedicht „Zwölf Jahre Straßentheater“ vor - und noch vor der „kunst & ko“-Hymne durften vor allem die Mitglieder ihr Gedächtnis auf die Probe stellen. Vereinsmitglieder wie Gäste - darunter Gemeinderat Matthias Kubat - trugen kurze Episoden aus den vielen Straßentheater-Stücken vor. Erraten musste werden, welches Stück in welchem Jahr da zu hören ist - und zusätzlich, wer welche Rollen damals eingenommen hat. Nicht immer ganz so einfach für die Mitglieder!

Der Abend klang gemütlich aus, zwischen den Programmpunkten wurde das Festessen kredenzt. Obfrau Berger erlebt in ihrem Alltag oft mit, wie wichtig den Stockerauern des Straßentheaters ist: Sie könne kaum in der Stadt einkaufen gehen, ohne dass sie gefragt werde, wie heuer denn das Stück heiße (übrigens: „kanada2023“). „Ich wünsche mir, dass wir in zehn Jahren wieder hier sind“, betonte sie. Der große Enthusiasmus von „kunst & ko“ alleine wird viel dazu beitragen, dass dieses Ziel tatsächlich erreicht werden kann.

Im Lenausaal wurden die Mitglieder der ersten Stunde gewürdigt:

Valerie Berger

Christa Böhm

Angela Dittinger

Peter Feigl

Elisabeth Flamisch

Norbert Flamisch

Christian Gennari

Gabriele Gruber-Redl

Christiane Hangel

Maria Hiess

Doris Inführ

Rosemarie Juza-Duffek

Eva Kronberger

Brigitta Litschauer

Erwin Litschauer

Edith Schauer

Richard Maynau

Edith Spielmann

Ellen Weinmann

Erwin Wögenstein

Eva Wostal

Gerhard Zwickl

Günther Preisinger

Maxi Sulzenauer

Anneliese Gepp

