Spende für Sierndorfer Thomasch-Museum

Bei der Übernahme eines Hauses in Sierndorf entdecke Erwin Schuster zwei Thomasch-Keramiken - eine wunderschöne Tänzerin und einen Elefanten. Erst wollte er die Figuren zum Flohmarkt geben, dann erfuhr er jedoch vom Thomasch-Museum in Sierndorf. Er entschied sich in Folge, die guten Stücke der Ausstellung im Museum zur Verfügung zu stellen.

Das Thomasch-Museum wurde 2017 in der ehemaligen Post eröffnet. Zuvor gab es bereits ein Thomasch-Archiv in der Wiener Straße 8. Der Verschönerungsverein hatte sich maßgeblich bemüht, Kunstwerke des 1964 verstorbenen Bildhauers Wilhelm Thomasch nach Sierndorf, den Ort der Entstehung, heimzuholen. Heute können in Sierndorf rund 450 Kunst- und Gebrauchskeramiken des Künstlers in 14 Vitrinen bewundert werden.