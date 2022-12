Parken wird in Stockerau teurer

Werbung

Die Kurzparkzonen- Gebühren werden nach mehr als zehn Jahren angehoben, weil die Stadtgemeinde „laufend gestiegene Kosten für die Parkraumbewirtschaftung“ verzeichnet, erklärt Finanz-Stadtrat Gerhard Dummer (ÖVP). Die halbe Stunde kostet ab Jänner 2023 70 statt 66 Cent.

700 Bewohner besitzen eine Parkkarte, die Kosten erhöhen sich von 114 auf 180 Euro pro Jahr. „Die Verfügbarkeit von Kurzparkplätzen soll damit erhöht werden“, begründet er. Für FPÖ-Stadtrat Herbert Pohl geht das zu weit: „Bei einer moderaten Anpassung sind wir dafür.“ Die 180 Euro bedeuten eine Erhöhung um sechs Prozent. Die FPÖ stimmte im Gemeinderat gegen den Beschluss, der aber mit einer ÖVP-SPÖ-Grüne-Mehrheit zum Tragen kommt.

Damit hält auch eine Neuerung Einzug: Handwerker, die eine Mitgliedschaft in der Sektion „Gewerbe“ vorweisen können und ihren Sitz in Stockerau haben, können für Pritschenwagen eine Parkkarte beantragen. Sie sollen ihre Aufträge wie Reparaturen oder Montagen im Stadtgebiet erledigen können, ohne ständig die Kurzparkzonen-Zeit im Auge behalten zu müssen.

Grünen-Stadtrat Dietmar Pfeiler plädiert für eine Analyse des Parkraums: „Wir haben ein praktisch leeres Parkdeck beim Krankenhaus und Pflegeheim“, führt er ein Beispiel an. Er regt an, dies im Verkehrsausschuss zu diskutieren. Die Kurzparkzonen-Neuerung ist für Dummer „ein erster Schritt“ in diese Richtung. Er habe festgestellt, dass sich die Auslastung der Parkautomaten „stark unterscheidet“. Man müsse sich fragen, ob Automaten „mit gar keinen oder minimalsten Beträgen“ Sinn machen.

Die Geräte müssten auch nach 25 Jahren getauscht werden, Ersatzteile seien kaum zu erhalten. Neue Zahlmethoden sollen mit dieser Investition ermöglicht werden.

