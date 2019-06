Eigentlich hätte es für die Mitglieder der Bürger-Plattform Lärmschutz 2000 nun endlich vorangehen sollen: Monatelang musste man auf eine neue Stadtregierung warten, nun konnte sich das Team rund um Initiator Gerhard Zwickl endlich der Unterstützung der Stadt sicher sein. Dass sich nun jedoch die Bundesregierung in kürzester Zeit auflöste, wirft der Initiative erneut Prügel zwischen die Beine.

„Wir brauchen Taten – jetzt!“, hat Zwickl das Warten satt. Er richtete bereits ein Schreiben an sämtliche Kontakte im Verkehrsministerium, in dem er eine Beschränkung von 100 km/h auf der A22 in beide Fahrtrichtungen fordert. „Das wäre leicht umzusetzen und würde die Unfallgefahr – vor allem bei der Ausfahrt Richtung Tulln –, die Feinstaubbelastung, die Emis sionswerte und den Lärm auf einen Schlag reduzieren“, so Zwickl. Derzeit gilt diese Beschränkung nur in Fahrtrichtung Korneuburg.

Neu ist der Vorschlag der Ini tiative nicht: Schon im Dezember wandte man sich mit dieser Idee an das zuständige BMVIT, erhielt jedoch erst auf NÖN-Anfrage eine Antwort. „Autobahnen und Schnellstraßen sind Hochleistungs-Verkehrs-Infrastrukturen. Sie wurden in allen Komponenten für 130 km/h für Pkw bzw. 80 km/h für Lkw geplant und errichtet“, so der damalige Sprecher. Es liege bei der Asfinag, anhand klarer Vorgaben des BMVIT Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen. Das Ministerium setze Temporeduktionen nur aus Gründen der Verkehrssicherheit um, die Länder könnten anhand des Immissionsschutzgesetzes Tempogrenzen einführen, hieß es.

Eine Antwort, mit der sich die Gruppe nicht zufriedengeben will. Bisher erhielt sie auf das neue Schreiben aber keine Reaktion. Am Montag wurde der Verkehrsminister der Übergangsregierung, Andreas Reichhardt, der bisher als Generalsekretär für Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) tätig war, angelobt – ein Umstand, der Zwickl herzlich egal ist: „Wir werden nicht bis zu den Wahlen warten. Wir haben ein Recht auf unsere Gesundheit!“, fordert er das Ministerium auf, einen Ansprechpartner zu nennen.