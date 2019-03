Landes-VP unterstützt Stockerauer Wahlkampf .

Vollen Rückhalt gibt es vor den Neuwahlen in Stockerau seitens der Landes-VP für Spitzenkandidatin Andrea Völkl: Die Klubklausur der Volkspartei Niederösterreich fand am Mittwoch im Stockerauer Z2000 statt, danach strömten die Stadtpolitiker mit den Regierungsmitgliedern in der Stadt aus, um persönliche Gespräche mit den Bürgern zu führen.