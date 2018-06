Ausgedrückt mit dem Jugendwort des Jahres 2017 stand das Thema „I bims a Lehrling, weil…“ heuer im Zentrum des sechsten AK Niederösterreich-Berufsschulpreises. Die SchülerInnen der nö. Landesberufsschulen stellten sich dieser Frage und kamen zu dem Ergebnis, dass eine gute Ausbildung in der heutigen Zeit sehr wichtig ist. Ihre Überlegungen dazu arbeiteten sie in Videos und Plakate ein. „Mit dem Berufsschulpreis wollen wir Themen ansprechen, die für die rund 16.000 niederösterreichischen Lehrlinge relevant sind“, so AK Niederösterreich-Vizepräsidentin Gerda Schilcher, die die PreisträgerInnen im ArbeitnehmerInnenzentrum (ANZ) St. Pölten auszeichnete.

Auf dem ersten Platz landete diesmal die Arbeit der SchülerInnen der Landesberufsschule Stockerau. Platz zwei ging an die Landesberufsschule Schrems, gefolgt von der Landesberufsschule Mistelbach. Die Preise sind mit 1.500 Euro für den ersten, 1.000 Euro für den zweiten und 500 Euro für den dritten Platz dotiert.

„Am schwierigsten war die Bewertung“, zeigt sich AK-Bereichsleiter Mag. Thomas Wagnsonner beeindruckt vom Engagement der BerufsschülerInnen. „Es waren viele spannende und äußerst kreative Videos dabei. Es ist uns alles andere als leichtgefallen, die besten davon zu küren.“