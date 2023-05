17. Verurteilung seit 1977: Das ganze Leben lang „nachgelegt“

Zumindest ein Umstand verblüffte bei einem Schwurgerichtsprozess am Landesgericht Korneuburg wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz doch enorm. Vom Vorsitzenden Richter Martin Bodner gefragt, ob der angeklagte Pensionist (67) Vorstrafen aufweise, sagt dieser: „Keine bekannt.“ Das darf man - vor allem in diesem Zusammenhang - ruhig Chuzpe nennen, angesichts der 16 Vorverurteilungen wegen diversester Delikte, die der Mann vorzuweisen hatte.

Die letzte Straftat stammte aus dem Jahr 2018. Damals verwirklichte er das Vergehen der Verhetzung, in dem er in einem Posting pauschal Flüchtlinge als Vergewaltiger bezeichnete. Das Urteil dafür lautete 2019 auf neun Monate bedingter Freiheitsstrafe. Da der Mann den Kontakt mit den Gerichten in all den Jahrzehnten nicht abreißen lassen wollte, scheint sogar noch seine erste Verurteilung aus dem Jahr 1977 auf. „Dadurch, dass Sie immer nachlegen, wird's nicht getilgt“, war Bodner sicher nicht der erste Richter, der ihm das erklärte.

Völlig arglos das Posting geteilt

Dieses Mal musste sich der 67-Jährige wegen eines Postings verantworten, das er am 27. Jänner 2020 in Stockerau geteilt hatte. Der Inhalt der kruden Nachricht war eine aberwitzige Herleitung, warum es im Zweiten Weltkrieg nie im Leben so viele ermordete Juden gewesen sein können. Er sei halt so schrecklich unbedarft und habe nicht nachgedacht und einfach auf „Teilen“ gedrückt - wie man das halt so macht.

Man denke sich nichts dabei, wollte ein 67-Jähriger seinen Post, der gegen das Verbotsgesetz verstieß, rechtfertigen. „Doch, Sie denken sich was dabei“, war Richter Martin Bodner am Landesgericht Korneuburg überzeugt. Foto: Pfeiffer

Er wisse gar nichts über den Holocaust und interessiert habe ihn das Posting auch nicht, das er weitersandte. Er könne es sich nicht erklären. Wahrscheinlich hatte er neben seinen 16 Vorverurteilungen auch die beisitzende Richterin Anna Wiesflecker, die ihn wegen der Verhetzung verurteilte, aus seinem Gedächtnis gestrichen. Die wollte vom Angeklagten wissen, wie es seiner Meinung nach um die Demokratie in Österreich stehe. Ein knappes „besser“ bekam sie zur Antwort.

Von reumütigem Geständnis „weit entfernt“

Trotzdem war sie einigermaßen beruhigt, hatte der Mann doch in ihrer Verhandlung noch behauptet: „In Österreich gibt es keine Demokratie.“ Staatsanwalt Christoph Zechner rundete das Bild für die acht Geschworenen ab. Der 67-Jährige hatte im Prozess immer wieder beteuert, dass er den Post löschen wollte, aber nicht mehr gefunden hätte. Zechner war das noch zwei Jahre danach möglich, weswegen der Pensionist auch in diesem Punkt nicht an Glaubwürdigkeit gewann.

Die Jury kam mit acht Ja-Stimmen zu einem klaren Schuldspruch. Die drei Jahre unbedingter Freiheitsstrafe sprachen auch eine eindeutige Sprache. Von einem reumütigen Geständnis „sind wir weit entfernt“, fasste Bodner danach die Erschwernisgründe zusammen: die einschlägige Vorstrafe und die Begehung in offener Probezeit. Pflichtschuldig kündigte Verfahrenshelfer Dominik Mayer für seinen Mandanten Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung gegen das Urteil an.

