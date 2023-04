Angeklagter wusste nichts von Gerichtstermin

Dass sie einen schwierigen Tag vor sich haben würde, war Richterin Lydia Rada bewusst, als sie gebündelt einige offene Fälle zur Verhandlung ansetzte. Sie wurde in ihrer Vorahnung auch nicht enttäuscht. Ein 62-jähriger Slowake sollte sich wegen Diebstählen am 8. und 16. Februar dieses Jahres jeweils in Supermärkten in Langenzersdorf und Leobendorf verantworten. Doch bei Aufruf der Sache war kein Angeklagter zugegen.

Also bat die Richterin die Dolmetscherin, den Mann anzurufen und nachzufragen. Der gab sich am Telefon recht erstaunt, denn er wäre schon gern gekommen, wenn er von der Verhandlung gewusst hätte. Er habe keine Ladung zu dem Termin bekommen. Nachdem er „Bereitschaft signalisierte“, zu einem allfälligen neuen Termin zu erscheinen, legte die Richterin einen solchen fest. Die Zeugen, die sehr wohl vor Gericht erschienen waren, musste Rada unverrichteter Dinge wieder heimschicken.

