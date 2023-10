Betrugsprozess: Zu haarsträubend, um wahr zu sein

Manchmal müssen sich Kriminelle geradezu eingeladen fühlen. Hand aufs Herz, wer würde einem Wildfremden, den er erst wenige Minuten kennt, seine Bankomatkarte, den dazu gehörigen Code und die Daten des Online-Bankings überlassen? Klingt ein bisschen dick aufgetragen, ist aber einer wegen Betrugs angeklagten 19-Jährigen passiert. Sie war mit ihrer Version aber so überzeugend, dass selbst Richter Rainer Klebermaß am Landesgericht Korneuburg zu dem Schluss kam: „Ich glaub Ihnen diese Geschichte.“

„Legaler“ Gefallen sollte 500 Euro einbringen

Das muss man wohl auch, weil sie zu haarsträubend klingt, um erlogen zu sein. Die 19-Jährige war im Mai dieses Jahres mit einer Tik-Tokerin namens „Sandra“ in Kontakt. Über eine „Amy“, die von „Sandra“ beauftragt war, sollten kurzfristig Bitcoins am Konto des 19-jährigen Bürokaufmannlehrlings geparkt werden: „Amy hat so viel Geld.“ Für diesen „legalen“ Gefallen sollte sie 500 Euro bekommen, aber vor allem auch Amy, Sandra - oder wem auch immer - Zugriff auf ihr Konto gewähren.

Tatsächlich traf sie sich dann auch mit einem Mittelsmann am 15. Mai, der sich mit dem vertrauenswürdigen Namen „Candy“ vorstellte; übrigens rosa tätowiert am rechten Unterarm. Der übergab der 19-Jährigen auch tatsächlich 250 Euro - und sie überließ ihm den vollen Zugriff auf ihr Konto. Ein ehrlich fassungsloses „Sind Sie noch bei Trost?“ des Richters war die Reaktion auf diese Schilderung. Um es noch zu toppen, und weil der jungen Frau die Vorgänge doch nicht ganz geheuer waren, nahm sie noch eine Freundin (22) zu dem ominösen Treffen mit.

Geld von Telefonbetrug landete auf Konto der 19-Jährigen

Und flugs wurden vom Konto einer Korneuburgerin (60) zwei Transaktionen in der Gesamthöhe von rund 6.800 Euro auf das der 19-Jährigen getätigt, die fast ebenso schnell von dort auch wieder verschwanden. Die Korneuburgerin war Telefonbetrügern aufgesessen, die den mittlerweile klassischen Trick vom Unfall der Tochter anwendeten. Vor Gericht schien sie aber nicht das klassische Opfer zu sein, die Täter hatten einfach nur Glück. Die Tochter befand sich tatsächlich auf einer Asienreise und war dementsprechend schwer zu erreichen. „Es war alles so stimmig“, ärgerte sich die Frau über sich selbst, wie sie sagte.

Eine dritte Überweisung an die 19-Jährige stoppte die Bank, weil ihr die Vorgänge verdächtig vorkamen. Trotzdem konnten die Täter noch einmal Geld von der 60-Jährigen erbeuten. Die Empfängerin von weiteren 4.000 Euro war diesmal eine 18-Jährige, die ebenfalls angeklagt war und bei der der Fall ein wenig anders gelagert war. Die hatte nach Einlangen des Geldes nichts Besseres zu tun, als die gesamte Summe zu beheben und in die SCS shoppen zu fahren. Unschuldig gab sich die 18-Jährige auch, wenngleich nicht mit demselben Erfolg wie ihre Mitangeklagte.

Frage des Richters: „Wie oft schauen Sie auf Ihr Konto?“

Ob sie denn so viel Geld erwartet hätte, bohrte Klebermaß ein wenig. Ja doch, sie hätte da noch eine Rückzahlung von ihrer Ausbildung erwartet. „Aber doch nicht so viel“, bezweifelte Klebermaß. Außerdem hätte sie nicht geschaut, von wem das Geld gekommen sei. Dagegen sprach wiederum die quasi unmittelbare Behebung - oder, um es mit einer Frage des Richters zu sagen: „Wie oft schauen Sie auf Ihr Konto?“ Auch hielt ihr Klebermaß vor, dass sich vor dem Geldsegen genau 190 Euro am Konto der jungen Frau befanden.

Das Verhalten der beiden Frauen, die einander übrigens bis zum Prozess nicht kannten, ließ Klebermaß dann doch ein wenig am Urteil tüfteln. Die unbedarfte Unbescholtene wurde von den Vorwürfen freigesprochen, allerdings hatte Klebermaß eine dringende Bitte: „Ziehen Sie daraus eine Lehre fürs Leben!“ „Sie gehören zu den Tätern“, musste sich allerdings die 18-Jährige anhören, die wegen schweren gewerblichen Betrugs zu neun Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Der Richter zeigte sich überzeugt davon, dass sie an der Tat beteiligt war.