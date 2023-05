Cannabis-Plantage in Mietshaus „übersehen“

„Die Anklageschrift ist richtig“, präsentierte sich eine 29-Jährige grundvernünftig bei ihrer Verhandlung vor einem Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg wegen Suchtgifthandels und dessen Vorbereitung. Wobei relativ schnell im Prozess klar wurde, dass bei der Anmietung eines Hauses in Bisamberg im Frühjahr letzten Jahres und deren Folge, dass dieses in eine einzige riesige Cannabis-Plantage verwandelt wurde, der Vernunftgehalt der Frau ein geringer war.

In Hamburg wälzte die, laut ihrem Verteidiger Arthur Machac „naive, attraktive Frau, die reingelassen wurde“, die in der deutschen Stadt als Sexdienstleisterin gearbeitet hatte, Auswanderungspläne Richtung Österreich. Ein Bekannter habe das damals mitbekommen, bekundet, ebensolche Pläne zu haben, und schlug vor, zu diesem Zwecke eine Wohngemeinschaft zu bilden. Ein Objekt hätte er da auch schon im Auge.

Verteidiger Arthur Machac führte für seine Mandantin vor einem Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg ins Treffen, dass diese nur - unwissentlich - einen kleinen Beitrag zu einer großen Cannabis-Plantage in Bisamberg geleistet habe. Foto: Christian Pfeiffer

Den Mietvertrag für das Haus in Bisamberg unterschrieb sie dann auch, doch bis sie sehen sollte, was sich dort abspielte, sollte es noch bis zum Sommer 2022 dauern. Aber selbst, als sie sah, dass sich in dem von ihr gemieteten Haus Kriminelles abspielt, hat sie niemanden informiert - nicht die Behörden, nicht den Vermieter. Bis zu ihrer Verhaftung am 2. Dezember letzten Jahres konnten die Mittäter zweimal insgesamt 22,5 Kilo Gras abernten. Eine dritte Ernte im Ausmaß von weiteren knapp neun Kilo wurde durch die ermittelnden Beamten vereitelt.

Auskunftsfreudig, bis es um einen (Hinter-)Mann ging

Die geständige Verantwortung rechnete ihr auch der Staatsanwalt an, der aber versuchte, die Gelegenheit zu nutzen, mehr über die Mittäter zu erfahren. Vor allem zu einem (Hinter-)Mann in Hamburg erhoffte er sich mehr Informationen, mit dem die Frau laut Ermittlungsstand auch mehr verbindet, als eine Bekanntschaft. Angaben zu diesem Mann wollte die 29-Jährige aber nicht machen. Logischerweise blieb die Frage nach dem Warum ebenso unbeantwortet.

Jedenfalls fand sich die bisher Unbescholtene qua ihrer Duldung und ihrer - wenn auch unwissentlichen - Beteiligung im Urteil als Mitglied einer kriminellen Vereinigung wieder. Das vereitelte den Wunsch der Verteidigung, „dass meine Mandantin heute nach Hause gehen kann“, wie Machac anregte. Zwei Jahre Freiheitsstrafe, davon acht Monate unbedingte Haft war das Ergebnis des unbedachten Mietvertrags. Die Entlassung zur Hälfte der verbüßten Strafe wurde von der vorsitzenden Richterin Xenia Krapfenbauer abgelehnt.

