Patziger Angeklagter beharrte auf „seinem“ Recht

Unwillige oder gar störrische Angeklagte sind zwar nicht die Regel am Landesgericht Korneuburg, aber sie kommen vor. Ein 63-jähriger Pensionist, mit dem sich Richterin Carina Schwarz juristisch herumschlagen musste, verlangte ihr starke Nerven ab. Schon bei der obligatorischen Aufnahme der Personalien war der Ton, den der 63-Jährige an den Tag legte, eher patzig. Bei seinem Einkommen gab er „minus 200“ an, weil seine Lebenshaltungskosten so hoch seien.

Das war aber quasi nur zum Aufwärmen für die Richterin. Als sie ihn fragte, ob er bei seiner bisherigen Verantwortung bliebe, und ihn bat, den Vorfall vom 10. Dezember letzten Jahres in der Josef-Dabsch-Straße in Bisamberg aus seiner Sicht zu schildern, belehrte sie der 63-Jährige: „Das können S' alles im Protokoll nachlesen. Es hat sich nichts verändert.“ Im Übrigen sei er „komplett unschuldig“. Das Finale eines kleinen Wortgeplänkels zwischen der Richterin mündete in „Einmal reicht doch; ich bin doch nicht dumm“, vom Angeklagten.

Verweigerung der Aussage; die Zeugen sind an der Reihe

Schwarz wertete das als Verweigerung der Aussage, was das gute Recht jedes Angeklagten ist, und fuhr mit den zwei Beteiligten des Vorfalls fort. Er sei damals Mieter auf einem kleinen Christbaumverkaufsmarkt gewesen, so der 67-Jährige in seiner Aussage, und habe einem Kunden (79) beim Rausfahren vom Gelände geholfen. Da das sehr beengt war, musste der 79-Jährige rückwärts rausschieben. So sei er auch ein stückweit auf die Straße gekommen, habe aber auf den Verkehr geachtet.

Der Gegenverkehr hielt an. Der Angeklagte bremste erst kurz vor dem 67-Jährigen ab und folgte ihm mit seinem Auto am Gehsteig auf dessen Rückweg zum Markt. Dabei kam es dann zu einer leichten Berührung und einem Bluterguss am rechten Knie, woraus der 67-Jährige aber keine große Sache machte, und auch kein Schmerzengeld geltend machte. Der 79-Jährige bestätigte diese Version, so weit er die Szenen aus dem Auto heraus verfolgen konnte.

Für Angeklagten „heiteres Bezirksgericht“ und „lächerlich“

Die Version des Angeklagten war eine ganz andere: Seine Autotür sei aufgerissen worden, er sei angespuckt worden - und somit das eigentliche Opfer. Ob es klug ist, seine letzten Worte als Beschuldigter vor dem Urteil für „das ist ja heiteres Bezirksgericht“ und „das ist lächerlich“ zu nutzen, sei dahingestellt. Jedenfalls verurteilte den bisher Unbescholtenen die Richterin zu drei bedingten Monaten Freiheitsstrafe wegen Nötigung und Körperverletzung .

Der 63-Jährige unterbrach mehrere Male bei der Urteilsverkündung: „Es ist falsch.“ Die Richterin jedenfalls hatte keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugen, die auch in keinem Naheverhältnis zueinander stehen würden. Das war dem Verurteilten herzlich egal, weil er nicht „sein“ Recht bekam. Für seinen Mandanten meldete Verteidiger Dominik Mayer - nicht ganz unerwartet - volle Berufung an.