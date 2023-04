Dealer liefert zu wenig, Kunde zahlt mit Falschgeld

„Naivität, Dazugehören-wollen, Leichtsinn“, nannte Verteidiger Felix Sehorz als Gründe für den unerlaubten Umgang und die Weitergabe von Suchtgift, was seinem Mandanten (16) seitens der Staatsanwaltschaft Korneuburg vorgeworfen wurde. Anlässlich dieses Falls passte es pädagogisch ganz gut, dass Schüler der Landesberufsschule Mistelbach, die in etwa im Alter des Angeklagten waren, den Prozess am Landesgericht als Besucher verfolgten.

Der 16-Jährige soll in Stockerau und Umgebung im Juli 2022 mit kleineren Mengen Cannabis gedealt haben, wozu er sich vor Richter Franz Furtner voll geständig zeigte. Auch eine Stahlrute und einen Schlagring, die er nach dem Waffengesetz nicht hätte besitzen dürfen, waren Gegenstand der Anklage. Nachdem die Polizei die verbotenen Waffen beim 16-Jährigen sichergestellt hatte, war daran ohnehin nicht zu rütteln.

„Da fällt mir das Mitleid schwer.“

Eine Gratislehrstunde gab es in der Verhandlung für die Berufsschüler obendrauf. Ein für den Burschen großer Deal von 30 Gramm Gras sollte am 10. Dezember letzten Jahres an einer Bushaltestelle über die Bühne gehen. Der Kunde, ein ebenfalls 16-Jähriger, hatte Verstärkung zur Übergabe mitgebracht. Wenn beide mit den bestellten Drogen wieder weg seien, fände er das Geld hinter dem Wartehäuschen, so die Auskunft des Einkaufenden vor Gericht.

Als er das Kuvert öffnete, fand er aber nur kopiertes Geld vor, das so schlecht gefälscht war, dass selbst dem Richter ein Schmunzler entfuhr. Die Pointe an dem Geschäft aber war, dass jeder jeden um's Ohr hauen wollte. Denn der Angeklagte hatte nicht vor, die bestellte Menge zu liefern, sondern nur 22 Gramm. „Da fällt mir das Mitleid schwer“, so des Richters Kommentar, der eine Diversion in Form einer zweijährigen Probezeit und der Auflage einer Bewährungshilfe für "zweckmäßig" erachtete, um das Verfahren vorläufig einzustellen.

