Dieb gefiel der Ortsname „Leobendorf“

Begonnen hat ein 41-jähriger Tscheche seine Einbruchskarriere am 2. Februar dieses Jahres in Leobendorf. Dort brach er in einen Bürocontainer ein, stahl die Trinkgeldkassa und plünderte auch die Automaten der benachbarten Carwash-Anlage. Leobendorf war sozusagen ein Zufallsopfer. Der Name der Ortschaft habe ihm gefallen.

Fortgesetzt hat er seine kriminelle Tätigkeit in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar aber in Stockerau. Diesmal war ein griechisches Restaurant sein Ziel. Die magere Beute des Einbruchsdiebstahls: etwa 200 Euro. Ein drittes Mal schlug er am 28. Februar in Wiener Neustadt zu. Wieder war es eine Autowaschanlage, wo er die Automaten um die Einnahmen erleichtern wollte. Da blieb es aber beim Versuch und selbiger führte schließlich zu seiner Verhaftung.

Der aus der U-Haft vorgeführte 41-Jährige gab sich vor Richterin Carina Schwarz am Landesgericht Korneuburg maximal geständig: „Ich bekenne mich zu allen Fakten schuldig.“ Er habe wegen der Corona-Pandemie seinen Job verloren und mit dem nächsten nicht genug verdient, wo er doch seine Familie ernähren müsse, da seine Freundin ein Kind von ihm erwarte, erklärte er der Richterin seine Situation.

„Ich möchte mich aus tiefstem Herzen entschuldigen“

„Aber ich bin bereit, den Schaden zu ersetzen“, gab sich der 41-Jährige einsichtig ob des verursachten Schadens. Für seine letzten Worte vor dem Urteilsspruch hatte er ein besonderes Schmankerl vorbereitet. Auf Deutsch sagte er: „Ich möchte mich aus tiefstem Herzen entschuldigen.“ Das änderte jedoch nichts an seinen fünf einschlägigen Vorstrafen in der Heimat, wenngleich er in Österreich unbescholten war.

Vielleicht auch deswegen wirkte der 41-Jährige einigermaßen überrascht von den zwei Jahren unbedingter Freiheitsstrafe, die die Richterin als Urteil verhängte. Das spiegelte sich auch in seiner Antwort auf die Frage wider, ob er das Urteil akzeptiere. „Mir erscheint es zu hoch. Ich bin hier das erste Mal.“ Das erzeugte Diskussionsbedarf mit seiner Verfahrenshelferin, die ihm sehr realistisch die Alternative schilderte: „Es wird nicht weniger werden.“ Das Ergebnis: ein Rechtsmittelverzicht des 41-Jährigen.

