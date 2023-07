Ein Geldbörsel und viele offene Fragen

Ein abhandengekommenes Geldbörsel war Mittelpunkt einer Verhandlung wegen Diebstahls, zudem Urkundenunterdrückung und die Verwendung unbarer Zahlungsmittel. In einer Arztpraxis in Spillern soll das Portemonnaie einer AHS-Lehrerin abhandengekommen sein. Ein 36-Jähriger will dieses in einem kleinen Busch vor der Praxis „gefunden“ haben. Das hielt ihn nicht davon ab, mit der in der Geldbörse gefundenen Bankomatkarte eine Behebung zu tätigen.

„Der hat schon immer einen Pick auf mich“

Jedenfalls, und das stritt der 36-Jährige am Landesgericht Korneuburg vor Richterin Anna Wiesflecker auch gar nicht ab, hatte er Anfang Mai dieses Jahres die Börse an sich genommen. Was er aber bestritt ist, dass sich an die 400 Euro darin befunden haben sollen. Die Argumentation des 36-Jährigen: Wenn er soviel Geld gefunden hätte, würde er nichts abheben müssen. Dagegen stand die Zeugenaussage eines Apothekers in Stockerau, der einen Mann - in etwa im Alter des Angeklagten - mit viel Bargeld in der Hand an diesem Tag gesehen haben will.

Was wiederum für den Mann, der aus diesem Grund die Apotheke oft frequentiert, sprach, war die Möglichkeit, dass die vermeintlich Bestohlene ihre Geldbörse vielleicht auch tatsächlich vor der Praxis in Spillern verloren haben könnte. Den kleinen Busch bestätigte sie jedenfalls. Zu einem Ergebnis konnte die Richterin an diesem Tag nicht gelangen. Es fehlte die Stellungnahme des Bewährungshelfers des 36-Jährigen, der ihm nach seiner Verurteilung 2021 beigestellt worden war, und der Stockerauer Apotheker als Zeuge - zu dem der Angeklagte ein eher angespanntes Verhältnis hat: „Der hat schon immer einen Pick auf mich.“ Ende August geht's weiter.