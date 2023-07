NS-Bilder gepostet: Freispruch trotz eindeutiger Beweise

Der Sachverhalt in einem Schwurgerichtsprozess am Landesgericht Korneuburg war vollkommen klar und unbestritten. Eine Angestellte aus Langenzersdorf postete am 17. Februar letzten Jahres insgesamt sieben Bilder mit nationalsozialistischem Inhalt, womit sie sich nach Paragraf 3g des Verbotsgesetzes 1947 schuldig gemacht hatte. Entdeckt wurden die Bilder im Zuge der Ermittlungen gegen den inzwischen rechtskräftig verurteilten Haupttäter.

Die Postings bestritt die Angeklagte nicht, was angesichts der Fakten auch nicht viel Sinn gemacht hätte. Der vorsitzende Richter Helmut Neumar wollte aber doch das Motiv der jungen Frau erfahren, die auch auf den Richter keineswegs einen wie immer rechtsgerichteten Eindruck machte. Ihr habe der Haupttäter gefallen, und um ihn zu beeindrucken, habe sie ihm diese Posts geschickt. Das erzählte sie Neumar in einer Art, für die der Begriff reumütig erfunden wurde.

Kündigung aufgrund der Anklage

Eine große Scham war während der Verhandlung jederzeit bei der Angeklagten zu spüren. Vor allem als sie über ihre persönlichen Umstände sprach, und erzählte, dass sie ursprünglich polnische Staatsbürgerin war und ihr Vater jüdisch ist. Auch eine andere Konsequenz verspürte die junge Frau schon im Vorfeld der Verhandlung: sie wurde von ihrem Arbeitgeber aufgrund der Anklage gekündigt.

Staatsanwalt Christoph Zechner stellte in seinem Schlussplädoyer, das sich an die acht Geschworenen richtete, klar, dass jedes einzelne Bild den Tatbestand erfülle. Allerdings musste auch er zugeben, dass in diesem Fall die Milderungsgründe überwiegen. So machte Zechner den Job von Verteidigerin Daniela Schiesl-Müller gleich mit, die sich im Wesentlichen dem Staatsanwalt anschloss, und um ein mildes Urteil für ihre Mandantin bat.

Nun sind Schwurgerichtsprozesse tatsächlich die einzige juristische Instanz in Österreich, wo acht Bürger mit einem sogenannten Wahrspruch über die Schuld oder Unschuld eines Angeklagten befinden. Und dieser Umstand hält so manche Überraschungen bereit. Die Langenzersdorferin - samt ihrer Verteidigerin - konnte es kaum fassen, als sie den Wahrspruch zu hören bekam: Nicht schuldig - und somit ein Freispruch. „Schönen Gruß an den Arbeitgeber“, gab ihr Neumar noch mit auf den Weg, „die sollen mal nach der Unschuldsvermutung forschen.“