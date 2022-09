Für Donnerstag geplanter Mordprozess gegen 83-Jährigen abgesagt

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Der Angeklagte sei dauerhaft verhandlungsunfähig, teilte Sprecher Wolfgang Schuster-Kramer der APA mit. Der Pensionist soll heuer am 25. März in einer Wohnung in Stockerau (Bezirk Korneuburg) seine 86-jährige Lebensgefährtin erstochen haben. Danach soll er versucht haben, Suizid zu begehen.

Der 83-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum Krems geflogen. Hintergrund für die Tat dürfte laut früheren Polizeiangaben eine Erkrankung der Lebensgefährtin gewesen sein.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)

