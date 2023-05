Für „geistige Umnachtung“ sechs Monate bedingt

Ein Angeklagter wie ihn sich eine Richterin, in diesem Fall Astrid Raufer, nur wünschen kann. Sehr einsichtig, auch reumütig und sehr klar in seiner Aussage, damit sammelte ein 44-jähriger Angestellter am Landesgericht Korneuburg sicher Punkte. Angeklagt war er wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Diese Delikte erfüllte er am 4. Dezember des letzten Jahres, indem er betrunken Auto fuhr, dieses gegen einen Baum steuerte und sich das Fahrzeug überschlug.

Neben dem 44-Jährigen befanden sich aber noch ein Mann (41) und dessen Bekannte im Unglücksauto. Zumindest der 41-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er zwei Tage auf der Intensivstation behandelt wurde. Mysteriöser verhielt es sich mit der Frau, die nach Aussage des Beschuldigten keine Verletzungen erlitten habe, da sie nicht im Krankenhaus behandelt wurde. Überhaupt scheint diese Frau seit dem Vorfall - zumindest für Polizei und Justiz - nicht greifbar.

Weder erschien sie bei der Polizei zur Einvernahme, noch zum ersten Prozesstag am Landesgericht. Ganz so spurlos sei der Unfall nicht an ihr vorübergegangen, berichtete hingegen der 41-Jährige im telefonischen Zeugenstand - irgendwas mit der Wirbelsäule, das sei aber operiert worden. Das war allen Prozessbeteiligten neu - und brachte den eigentlich klaren Fall quasi ein zweites Mal ins Schleudern. Dabei wären die Umstände aufgrund des unumwundenen Geständnisses schon geklärt gewesen wären.

Statt in die Linkskurve, geradeaus gefahren

Er habe einen Bekannten besucht, und sei dann - wiewohl mit später gemessenen 0,89 Promille alkoholisiert - ins Auto gestiegen, um Heimzufahren, da er am nächsten Tag arbeiten musste. Der 41-Jährige und die Frau hätten mitfahren wollen. In Langenzersdorf sei er mit überhöhter Geschwindigkeit, statt in eine Linkskurve einzubiegen, gerade gefahren, was zu dem Unfall führte. Die Staatsanwaltschaft wollte auf die schwer greifbare Zeugin nicht verzichten, was eine Vertagung zur Folge hatte.

Nun überraschte es am zweiten Prozesstag weniger, dass bei Aufruf der Sache, die Zeugin - trotz des Versuchs der Vorführung durch die Polizei - erneut nicht erschien, aber vom 44-Jährigen war auch nichts zu sehen. Das lag daran, dass er sich aufgrund von „Klimaklebern, das erste Mal live“ verspätete. Wie schon am ersten Tag, gab er sich zerknirscht angesichts des 4. Dezember und nannte sein eigenes Tun „geistige Umnachtung“. Mit sechs Monaten bedingter Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von 1.920 Euro ließ es die Richterin in diesem Fall bewenden.

