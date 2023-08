Für versuchte Brandstiftung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt

Am Sonntag, dem 19. März dieses Jahres, hat es in Stockerau öfters gebrannt: zuerst in zwei Kellerabteilen in einer Wohnhausanlage, dann an zwei Kränzen an Wohnungstüren und kurze Zeit darauf in der Toilettenanlage des Sportzentrums Alte Au. Hier wie dort fiel den herbeigerufenen Feuerwehrleuten und Polizisten eine 60-jährige Frau auf. Sie wurde sowohl in der Kelleranlage von einer Feuerwehrfrau (31) angetroffen, als auch nach der Evakuierung der Halle von den Polizisten vor der Sporthalle wiedererkannt.

Ein weiterer - von selbst erloschener - Brand im Keller derselben Wohnhausanlage, der am 29. März entdeckt wurde, führte schließlich zur Festnahme der 60-Jährigen und der Verhängung der Untersuchungshaft. Ein Antrag auf Enthaftung, den ihr Verteidiger Michael Koth stellte, wurde höchstinstanzlich vom Oberlandesgericht abgelehnt. Dieses sah die Anklage hinreichend begründet, womit - im Fall ihrer Täterschaft - eine Deliktwiederholung nicht ausgeschlossen werden kann.

Verschiedene Versionen, schwindende Glaubwürdigkeit

Die Angeklagte selbst hatte sich keinen guten Dienst damit erwiesen, bei fast jeder Befragung, sei es durch die Polizei oder durch den Haftrichter, einen anderen Grund für ihre Anwesenheit im Kellerabteil an diesem Märztag zu liefern. Die erste Version war die, dass sie Einkäufe aus dem Auto in der neben den Kellerabteilen gelegenen Garage holen wollte. In späteren Einvernahmen waren es ein Luftbefeuchter, der am Garagenplatz abgestellt war oder eine Pumpe für ein Schwimmbecken, die angeblich auch dort gelagert wurde.

Foto: Christian Pfeiffer

An der Version mit den Einkäufen gab es einen so einleuchtenden wie verblüffenden Grund für ihre Unglaubwürdigkeit: das Auto der Frau stand an diesem Tag gar nicht in der Garage. Und hier kam „Herr Konrad“ ins Spiel, beziehungsweise ins Landesgericht Korneuburg, wo vor einem großen Schöffensenat gegen die Frau verhandelt wurde. Besagter „Herr Konrad“ hatte sich - laut einer der Aussagen der 60-Jährigen - ihr Auto am Vortag ausgeborgt, um Sperrmüll wegzuführen, und wollte es ihr an diesem Sonntag vor dem Sportzentrum wieder übergeben.

Der unauffindbare „Herr Konrad“

Eine beiläufige Bekanntschaft von der in der Nähe der Wohnhausanlage befindlichen Tankstelle sei „Herr Konrad“ gewesen. Nun sei es aber so, konfrontierte die vorsitzende Richterin die Pensionistin mit der Realität, dass „Herr Konrad“ von der Polizei nicht ausgeforscht werden konnte. Auch der folgende Dialog trug nicht dazu bei, den Schöffen ein glaubwürdigeres Bild von sich selbst zu zeichnen. Richterin: „Haben Sie eine Telefonnummer von ihm?“ Beschuldigte: „So eng waren wir nicht.“

Was zwar nicht Gegenstand der Verhandlung war, aber aufhorchen ließ, war, dass sich einige Bewohner, deren Kellerabteile in Mitleidenschaft gezogen wurden, an eine brennende Mülltonne und einen brennenden Kinderwagen erinnern konnten. Das ereignete sich zwar einige Zeit vor den angeklagten Bränden, löste bei den Zeugen aber eine recht einhellige Assoziation aus: „Der Brandstifter ist wieder unterwegs.“

„Die Tathandlungen waren dazu geeignet, Brände zu verursachen“

„Die Tathandlungen waren dazu geeignet, Brände zu verursachen“, so der Brandsachverständige Christian Tisch in Bezug auf die Brandstiftungen im Keller. Jedoch seien diese durch die Bauweise der Kellerabteile, die dem Brand nach und nach den Sauerstoff, also die Grundlage des Feuers, entziehen, zum Teil selbst erstickt oder hätten hauptsächlich eine starke Verrauchung zur Folge gehabt. So ähnlich verhielt es sich auch bei der versuchten Brandstiftung in der Sporthalle.

Das Behinderten-WC, in dem mehrere Rollen Klopapier entfacht wurden, konnte sich das Feuer aufgrund des gefliesten Raumes und mangels vorhandener „Nahrung“ nicht weiter ausbreiten. Der entstandene Rauch war auch hier das Gefährlichere. Die Tat geschah, während in der Halle ein Handballspiel lief, das etwa 300 Personen an diesem Tag besuchten. Sollte es ein „Warum“ in dieser Tatserie geben, so konnte das der Prozess nicht erhellen.

„Es gibt ausreichend Beweise für Ihre Täterschaft“

Was der psychiatrische Gutachter Peter Hofmann aber erhellen konnte, war, dass er Depressionen und Abhängigkeiten in Bezug auf die Wechselwirkung von Alkohol und Medikamenten diagnostizieren konnte, aber keine neurologischen Auffälligkeiten. Verteidiger Koth hatte so seine Sicht nach Abschluss des Beweisverfahrens: „Es gibt nicht wirklich einen Beweis.“ Es seien Zufälle, die sich aber - aus Verteidigersicht - nicht zu einer schlüssigen Beweiskette verknüpfen lassen.

Der Schöffensenat befand: „Es gibt ausreichend Beweise für Ihre Täterschaft.“ Und es seien zu viele Zufälle, die da zusammenkämen. Das Urteil für die bislang unbescholtene Frau lautete auf zwei Jahre Freiheitsstrafe, wobei sie davon acht Monate tatsächlich zu verbüßen hat. Wobei es sich unterm Strich um sechs Monate in Haft für die 60-Jährige handeln wird, da eine bedingte Entlassung nach zwei Drittel bereits in der Verhandlung beschlossen wurde - im Falle der Rechtskraft des Urteils.