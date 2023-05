Haftstrafen: Eine Einbrecherbande weniger

Drei Angeklagte, zehn Tatorte in fünf Bezirken in Niederösterreich, 29 Einbruchsdiebstähle in Wohnstätten und über 45 Zeugen beziehungsweise Geschädigte - das, grob zusammengefasst, war die Ausgangslage in einem Schöffenprozess am Landesgericht Korneuburg unter dem Vorsitz von Richterin Xenia Krapfenbauer. Die drei serbischen Staatsbürger (23, 33 und 44 Jahre) waren auch als kriminelle Vereinigung von Staatsanwältin Barbara Raninger angeklagt.

Die Einbruchsserie begann am 9. Dezember letzten Jahres in Schwechat. Doch bereits nach einer weiteren Tat in Stockerau am 16. Dezember begann die Polizei mit ihren Ermittlungen. Die Bande zeigte ein sehr auffälliges Vortatverhalten. Immer wieder meldeten Bürger in Kapellerfeld, Wiesen, Riedenthal oder Wiener Neustadt ein Auto, das auffällig langsam durch die Siedlungen fuhr und damit den Argwohn der Beobachter erregte. Und tatsächlich kam es meist noch in der Nacht oder am nächsten Tag zu Einbrüchen in den betreffenden Ortschaften.

Zwei Geständnisse, ein Mal Pech

Ulrichskirchen wurde am 28. Dezember letzten Jahres ebenfalls Ziel des Trios, genauso wie Markgrafneusiedl am 14. Jänner dieses Jahres, wo es allerdings beim Versuch blieb, und Groß-Enzersdorf am selben Tag, wo die drei erfolgreicher waren. Am 17. Jänner war dann Schluss: Der Jüngste und der Älteste wurden in der Wohnung des 44-Jährigen festgenommen. Knapp eine Stunde später wurden die Beamten auch des 33-Jährigen habhaft.

Vertreten durch Verfahrenshelferin Agnes Kienast und angesichts einer Vorverurteilung am Landesgericht Korneuburg tat der 23-Jährige das Vernünftigste, das er tun konnte, er gab nämlich alles zu. Auch der 33-Jährige - unterstützt von Verteidigerin Anna Mair - bekannte sich schuldig, als Chauffeur gedient zu haben - allerdings nur was die Taten im Jänner betrifft; im Dezember sei er nicht dabei gewesen. Nur beim 44-Jährigen hakte es etwas mit der geständigen Verantwortung.

Der wollte nur ein einziges Mal dabei gewesen sein - und just danach sei er verhaftet worden. Da reichte auch die Verteidigungskunst eines Peter Philipp nicht aus, das den Schöffen glaubhaft zu machen. Zumal dem die Aussage des 23-Jährigen entgegenstand, wonach der 44-Jährige zumindest drei bis vier Mal an den Diebeszügen beteiligt war - ebenfalls als Fahrer, als Ersatz für seinen Bruder, den 33-Jährigen.

Geschädigte sahen sich nicht wahrgenommen

Über 45 Zeugen beziehungsweise zumeist Geschädigte hatte die Richterin ans Landesgericht geladen. Deren Auftritte fielen allerdings sehr kurz aus, was nicht für alle nachvollziehbar war, da sie ein verständliches Interesse daran hatten, als Opfer wahrgenommen zu werden. Da nahmen sich mit neun von ihnen ungewöhnlich viele zumindest noch die Zeit - wenn auch mit dem Rechtsverständnis hadernd -, der Urteilsverkündung beizuwohnen.

Erwartungsgemäß glaubte der Schöffensenat dem 44-Jährigen nicht und verurteilte ihn, wie seinen 33-jährigen Bruder, zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe. Bei dem einen (33), schlugen mehr Fakten zu Buche, beim anderen (44) die einschlägige Vorstrafe. Der 23-Jährige, obgleich der Geständigste, wurde zu vier Jahren Haft wegen der Vielzahl der Taten verurteilt. Dazu kommen zehn offene Monate aus der Vorverurteilung. Ob das Urteil zur persönlichen Befriedung der Opfer beigetragen hat, ist schwer zu beantworten.

