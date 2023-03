Illegale Lochung bei „Pickerl“: Drei Monate bedingt

Die Fallstricke bastelt man sich selbst, den Rest macht das Schicksal. Dieser Logik folgte auch eine Verhandlung am Landesgericht Korneuburg wegen der Fälschung besonders schützenswerter Dokumente, zu denen auch das umgangssprachliche „Pickerl“ gehört. Das hatte ein 26-jähriger selbsttätig umdatiert, indem er die eigentliche Stanzung zuklebte und eine neue Lochung vornahm.

Blöderweise geriet er wegen Zuschnellfahrens am 30. Dezember letzten Jahres in eine Verkehrskontrolle, bei der einem Beamten das manipulierte „Pickerl“ auffiel. „Schuldig“, gab sich der 26-Jährige reumütig vor Richterin Anna Wiesflecker. Er habe beruflich nach Polen fahren müssen, das „Pickerl“ sei aber schon abgelaufen gewesen, weswegen er die - strafbare - Veränderung an der Begutachtungsplakette vornahm.

Es sei ihm bewusst gewesen, dass er damit ein Dokument fälschen würde, machte der 26-Jährige einen sehr aufräumten Eindruck vor Gericht. Die Unbescholtenheit des Mannes, sein Geständnis und seine Reumütigkeit wären bei anderen Delikten ein Fall für eine diversionelle Erledigung. Aus „generalpräventiven Gründen“ ist das juristisch beim Paragrafen 224 nicht vorgesehen. Mit drei Monaten bedingter Freiheitsstrafe fällte die Richterin allerdings ein Urteil unter der Auskunftspflicht. Der 26-Jährige darf sich offiziell immer noch als unbescholten bezeichnen.

