32-Jähriger trat im Suff Tür ein und verschüttete Benzin

Seine Vogelstrauß-Taktik brachte einem 32-Jährigen relativ wenig, außer, dass er seit 11. September dieses Jahres bis zu seiner Verhandlung am Landesgericht Korneuburg in Untersuchungshaft verbrachte. Wiederholt war er zu Terminen nicht erschienen oder hatte Ladungen nicht behoben. Nun hatte ihn Richter Manfred Hohenecker vor sich sitzen. Vorgeworfen wurden ihm zum einen eine gefährliche Drohung und eine Sachbeschädigung.

„Es ist so gewesen: Ich war voll besoffen“

Zum Vorwurf am 22. Juni dieses Jahres eine gläserne Hauseingangstür - wohlgemerkt mit Flip-Flops - eingetreten zu haben, bekannte er sich unumwunden schuldig. „Es ist so gewesen: Ich war voll besoffen“, so der Erklärungsversuch des 32-Jährigen. Warum es gerade diese Tür traf, konnte er nicht sagen. Wäre er nicht geständig gewesen, so hätte ihn die von den Beamten gesicherte Fußspur überführt. Geständig war er auch zum Vorwurf der gefährlichen Drohung, die fast eine versuchte Brandstiftung geworden wäre.

Am 14. Februar war der Beschuldigte nämlich bei seinem Halbbruder in Korneuburg zu Gast, ebenso wie ein paar Arbeitskollegen des Hausherrn. Man trank in geselliger Runde, bis der 32-Jährige den besorgten Verlobungsring vermisste. Sein Verdacht fiel auf die Männerrunde, die sich aber eher einen Spaß daraus gemacht haben dürfte. Daraufhin bot der mit 1,68 Promille alkoholisierte Bestohlene an, noch Bier zu besorgen. An der Tankstelle vis-à-vis der Wohnung des Halbbruders besorgte er Bier und füllte Benzin in eine Eisteeflasche ab.

Der 32-Jährige hatte kein Feuerzeug und keine Streichhölzer dabei

Derart „aufmunitioniert“ kehrte er in die Wohnung zurück und verschüttete das Benzin, quasi als Rache für den gestohlenen Ring. Weswegen es bei der gefährlichen Drohung blieb, war der Umstand, dass der 32-Jährige kein Feuerzeug oder Streichhölzer bei sich hatte, um das Benzin zu entzünden. Stellte sich die Frage nach dem Strafmaß für den Richter. Da versuchte Verteidiger Franz Stacher im Schlussplädoyer den Richter mit seinen eigenen Worten zu schlagen. Er bat um „ein Urteil mit Augenmaß, wie sonst.“

So kam Hohenecker zu einem „grad noch Tat- und Schuld-angemessenen“ Urteil. Das lautete auf acht Monate Freiheitsstrafe, wobei der 32-Jährige vorerst nur zwei davon wirklich absitzen muss. So gesehen hatte er mit der Untersuchungshaft schon einmal Vorarbeit geleistet. Da brauchte es keine große anwaltliche Beratung, bis Stacher den Rechtsmittelverzicht seines Mandanten verkündete.