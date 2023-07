Kamera oder Berufungsfrist - das war hier die Frage

Für versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt sollte sich ein Häftling der Justizanstalt Korneuburg, der sich wegen eines anderen Delikts in Strafhaft befindet, vor Richterin Monika Zbiral am Landesgericht Korneuburg verantworten. Die Sache hatte nur einen sprichwörtlichen Pferdefuß - genau genommen aber zwei. Der formale Huf - wenn man so will - war, dass die Ablehnung des Ansuchens um Verfahrenshilfe des Häftlings noch nicht rechtskräftig war.

„Dann müss ma vertagen“

Also befragte ihn die Richterin, ob er deswegen vertagen oder auf die Berufungsfrist verzichten möchte. Wenn es die Kameraaufzeichnungen aus der Justizanstalt gäbe, dann würde er auf sein Recht verzichten, so der Angeklagte: „Die sind ganz wichtig.“ Als Beobachter schwer zu beurteilen, aber letztlich sekundär, weil bisher nicht vorhanden. „Dann müss ma vertagen“, so der Beschuldigte.

Es entspann sich ein - für Außenstehende recht unterhaltsames - Gespräch zwischen der Richterin und dem Beschuldigten, wobei Zbiral ihm versuchte klarzumachen, dass sie wegen der Aufnahmen keineswegs gedenke, zu vertagen. Recht bauernschlau nutzte der noch bis September Inhaftierte welche Chance auch immer: „Dann wegen der Verfahrenshilfe“. Die Richterin beendete das Hin und Her, nach dem Antrag des Häftlings auf einen weiteren Zeugen, „Martin McFly“ (sic!), mit einer Vertagung in den August - mit oder ohne Kameraaufzeichnungen.