Keine Beweise für Betrugsmasche mit Büchern - Freispruch!

Es gibt den schönen Spruch „Don't judge a book by it's cover“, der wohl selten passender war, als im Fall einer Betrugsmasche, die sich um Büchersammlungen dreht. Bevorzugtes Opfer sind betagte Damen mit Neigung zur Bibliophilie, denen Bücher zum Kauf angeboten wurden, die, wenn sie eine komplette Sammlung ergäben, anschließend bei einer Auktion in der Schweiz ein Mehrfaches der Investition lukrierten. Die Bücher, Kunstdrucke und Faksimiles schlugen dann schon mal mit 7.000 Euro selbst ganz ordentlich zu Buche.

Der wirklich betrügerische Teil begann bei den Spesen, Sicherstellungsgebühren und Auktionskosten, die von den Opfern für die Abwicklung der Versteigerungen verlangt wurden - für Auktionen, die wohlgemerkt nie stattfanden. Genau dieser Methode soll sich ein im Iran geborener deutscher Staatsbürger (55) als selbständiger Handelsvertreter bedient haben, wie ihm die Staatsanwaltschaft am Landesgericht Korneuburg vorwarf.

Geschäftsmodell vom „obersten Chef“ gelernt

Einer seiner „Mitarbeiter“ (35) belastete seinen „obersten Chef“, wie er die betreffende Telefonnummer eingespeichert hatte, am ersten Verhandlungstag schwer. Er habe ausschließlich auf Geheiß des 55-Jährigen gehandelt; sei es bei einer 90-jährigen Dame aus Hipples oder bei einer 79-Jährigen aus Matzendorf und bei etlichen anderen auch - anhand einer „Kundenliste“. Mehr noch, das „Wie“ habe ihm „alles der Angeklagte beigebracht“; es sei dessen Geschäftsmodell.

Das Problem war die Glaubwürdigkeit des 35-jährigen Türken, den in seiner Heimat ein eigenes Strafverfahren erwartet. Eine andere Schwierigkeit tat sich beim Erinnerungsvermögen der Zeuginnen auf. Einige konnten sich an den 35-Jährigen erinnern, aber ob sie bei einem Anruf, der ihnen die Vertrauenswürdigkeit des Türken versicherte, wirklich die Stimme des Angeklagten gehört hatten, konnte keine der Damen bestätigen. Gut zu sprechen waren sie trotzdem nicht auf den 55-Jährigen.

Auch einen angeblichen Drohanruf des 55-Jährigen, damit der 35-Jährige „richtig“ aussage, konnte ein Zeuge des Telefonats nicht bestätigen am zweiten Verhandlungstag. So begann sich die Anklage allmählich in Luft aufzulösen. Dass die Damen „gelegt“ wurden, daran hatte Richter Martin Bodner keinen Zweifel. Er hatte aber keinen stichhaltigen Beweis, dass der 55-Jährige, der - laut Selbstauskunft - „immer sauber und ordentlich gearbeitet“ habe, hinter dem System vulgo Betrug steckt. Freispruch.