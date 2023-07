Leumundszeugnis gefälscht: Trotz „edlen Motivs hamma ein Problem“

Es ging in einem Fall am Landesgericht Korneuburg um die Fälschung eines besonders schützenswerten Dokuments - eines Leumundszeugnisses. Dieses brauchte ein 53-Jähriger, um aus einer AMS-Maßnahme als Bademeister im Freibad Stockerau fix übernommen zu werden. Sein nicht ganz abwegiger Gedanke, dass das mit zwölf Vorstrafen nichts werden würde, veranlasste ihn zu der Fälschung.

Er ließ sich von der Stadtgemeinde am 30. Mai dieses Jahres einen Strafregisterauszug erstellen, der - wenig überraschend - die zwölf Fehltritte enthielt. Dass er damit keine Chance haben würde, war ihm sofort klar, also kürzte er die amtliche Auskunft auf lediglich vier Delikte, was ihm inhaltlich auch nicht viel weitergeholfen hätte. Aber: „Ich wollt' unbedingt den Job haben.“ Dass die handwerklich amateurmäßige Fälschung bereits am übernächsten Tag, als er sie der Stadtgemeinde als „sein“ Leumundszeugnis per E-Mail schickte, aufflog, war kein Wunder.

Das kann doch nicht gutgehen Richter Manfred Hohenecker

„Das kann doch nicht gutgehen“, sah Richter Manfred Hohenecker nicht viel Sinn im Tun des Angeklagten und befand: „Das grenzt an Dummheit.“ Da fand er im Angeklagten durchaus einen Verbündeten in der Sichtweise, der sich aber nicht mehr anders zu helfen wusste, um arbeiten zu gehen. Das Motiv - im Gegensatz zu gefühlt 98 Prozent anderer Varianten - nannte der Richter „edel“, was nichts daran ändere, dass „wir trotzdem ein Problem haben“.

Trotz des Motivs, der geständigen Verantwortung und der nichts beschönigenden Aussage des 53-Jährigen - von Anfang an - kam Hohenecker nicht um eine teilbedingte Verurteilung herum. Das Urteil: sieben Monate Freiheitsstrafe, davon zwei unbedingt. Der Hinweis des Richters, dass er die zwei Monate möglicherweise mit Fußfessel verbringen könnte, sollte er eine Beschäftigung finden, war eher niederschmetternd als aufbauend. Denn jetzt sind es 13 Vorstrafen - was die Jobsuche nicht befördern dürfte.