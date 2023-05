Männer kamen nur, um zu stehlen: Verurteilt

Ende März hatte Richterin Anna Wiesflecker erstmals Besuch von einem Mitglied (38) einer rumänischen Diebesbande am Landesgericht Korneuburg. Die Bande soll in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli letzten Jahres ins Pfarrzentrum Stockerau (Bezirk Korneuburg) eingebrochen sein und den Tresor der Pfarre samt 2.163 Euro gestohlen haben (die NÖN berichtete). Von Wiesflecker wurde der 38-Jährige als Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, davon acht Monate unbedingt, verurteilt.

Bei Richterin Lydia Rada waren nun zwei weitere Komplizen (34 und 36 Jahre) zu Gast. Und sie wurde positiv überrascht. So auskunftsfreudig, wie sich der 36-Jährige vor der Richterin gab, war der Rumäne bisher nicht - was möglicherweise der Bemühungen seiner Verfahrenshelferin Birgit Harold geschuldet war. Neben seiner Beteiligung bei der Tat in Stockerau gab er auch zwei weitere Einbruchsdiebstähle am 12. Juli letzten Jahres in Landeskindergärten in Wolkersdorf und Ulrichskirchen (Bezirk Mistelbach) zu.

„Hab versucht zu arbeiten, ist nicht gegangen“

Von der Richterin nach dem Motiv gefragt, gab er Geldmangel an. Diesen hatte er, weil er spielsüchtig sei, wie er angab: „Vielleicht hat mich das dazu getrieben.“ Ob er sich denn nicht besser um seine fünf Kinder kümmern solle, fragte ihn Rada. Die Antwort, die sie erhielt, war zwar typisch, aber nicht zufriedenstellend: „Hab versucht zu arbeiten, ist nicht gegangen.“ Auch Verteidiger Kurt Schick hat seinem Mandanten, dem 34-Jährigen, das Naheliegendste geraten - zu gestehen.

Das tat er dann auch. Ja, er sei bei dem Diebstahl des Tresors Schmiere gestanden. Einen weiteren recht dreisten sogenannten Einschleichdiebstahl am 8. Dezember 2021 in Steinaweg (Bezirk Krems-Land) gab er ebenfalls zu. Er schlich sich in ein Wohnhaus, um sich dort an der Geldbörse der Hausbesitzer zu bedienen. Sein Pech war, dass ihn der Hausherr in flagranti erwischte - somit hätte ein Leugnen auch nichts gebracht.

Das Geständnis der beiden Rumänen wog für die Urteilsfindung natürlich schwer. Was die Richterin allerdings auch in die juristische Waagschale schmiss, war, dass die ganze Bande nur mit dem Ziel zu stehlen nach Österreich eingereist war. Jeweils 28 Monate unbedingte Freiheitsstrafe war das Urteil für die beiden Männer. Der 36-Jährige entschloss sich umgehend, keine Berufung einzulegen, beim 34-jährigen Kollegen brauchte es noch die Rücksprache mit dessen Verteidiger, ehe er Rechtsmittelverzicht erklärte.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.