Mit Erdäpfelsackerl statt Schmuck: Trickbetrüger ausgetrickst

Die Masche der Trickbetrüger ist so perfide wie effizient. Eine ältere Dame wird angerufen, es sei etwas Schreckliches passiert und die Tochter der Dame wäre in große Schwierigkeiten. In dem stundenlangen Telefonat - das an sich schon ein Martyrium für die Opfer darstellt - wird den Betroffenen dann Angst gemacht, mit dem Ziel für das Verhindern einer Katastrophe im Zusammenhang mit der Tochter Geld, Schmuck und Sparbücher zu erschleichen. Ein Bote würde kommen und die Wertgegenstände übernehmen.

Eine dieser Boten, eine 27-Jährige mit amerikanischer Staatsbürgerschaft und tschechischer Muttersprache, musste sich jetzt vor einem Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg der Justiz stellen. Eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit Gerichten konnte man bei der vierfach einschlägig vorbestraften Angeklagten schon merken. Erwischt wurde sie am 17. Mai dieses Jahres bei einem Betrugsversuch in Gerasdorf auf frischer Tat. Seitdem sitzt die Frau in Untersuchungshaft.

Mit Peter Philipp leistete sich eine in Tschechien lebende Amerikanerin, die wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs am Landesgericht Korneuburg angeklagt war, einen prominenten Strafverteidiger. Foto: Christian Pfeiffer

Opfer erkennt Täterin in Zeitung

In Gerasdorf sollte eine 73-Jährige Opfer einer offenbar sehr professionellen agierenden Bande werden, wie Staatsanwältin Sarah Kahles den Schöffen den Sachverhalt vermittelte. Die Frau sollte all ihre Wertgegenstände einer vermeintlichen Staatsanwältin - der 27-Jährigen - übergeben. Man wolle die Sachen nur sicherstellen, da eine Liste mit Namen möglicher Opfer aufgetaucht sei. Die Täter wollten offenbar sicher gehen, wie viel Beute sie machen und zwangen die 73-Jährige den Schmuck abzuwiegen.

Das tat die Dame auch, aber sie tat auch etwas anderes: Sie ging in ihre Speis, nahm ein Erdäpfelsackerl und machte dieses - getarnt - zur ihren wertvollsten Gütern. Währenddessen hatte die jüngere Tochter der Frau die Polizei alarmiert. So blieb es bei dieser Tat beim Versuch. Durch die Medienberichte über den Fall wurde eine 87-Jährige in Baden aufmerksam. Als sie wenige Tage nach der Festnahme der 27-Jährigen in den Zeitungen deren Bild sah, traute sie ihren Augen nicht. Sie erkannte die Frau, die am 26. April beinahe all ihr Vermögen an sich nahm.

Fast acht Stunden Terror am Telefon

Der betagten Dame setzten die Täter besonders zu. Fast acht Stunden terrorisierten sie ihr Opfer am Telefon, zwangen sie zu einer Taxifahrt zur Bank, um Sparbücher aufzulösen - und auch zur Übergabe von Bargeld und Schmuck. Wie die Gerichtsverhandlung zeigte, ist es aber nicht nur der Verlust von Vermögen, der den Opfern Schaden zufügt. Besonders die mit dem Schmuck verloren gegangenen Erinnerungen schmerzten die 87-Jährige bei ihrer Zeugenaussage spür- und hörbar.

Aber auch die Nachwirkungen so eines Erlebnisses traumatisieren mitunter. „Das hat mich so beeinträchtigt“, waren die Worte der alten Dame, die versuchte den persönlichen Verlust in Worte zu fassen. Obwohl Verteidiger Peter Philipp der 87-Jährigen Rosen streute „wie gut sie beieinander ist“, war sie das Ziel seiner Argumentation. Sie hätte im April bei der Polizei gesagt, die Täterin sei mollig und hätte sehr dunklen Teint und kurze, schwarze Haare. Alle drei Attribute träfen auf seine Mandantin nicht zu, so der versierte Strafverteidiger.

Das Samenkorn des Zweifels säen

Zwar erkannte die 87-Jährige die Angeklagte im Gerichtssaal sofort wieder, aber im Beweisverfahren stellte sich heraus, dass die Dame - aufgrund entsprechender Vermummung - nur die Augenpartie hatte sehen können. Nichts Leichteres für Philipp, als damit das Samenkorn des Zweifels bei den Schöffen zu säen. Die 27-Jährige selbst trug wenig zu ihrer Verteidigung bei, außer, dass sie sich tatsachengeständig zeigte. Die Begegnung mit der 87-Jährigen leugnete sie - auch angesichts der Zeugin - konsequent.

So blieb es seitens des Schöffensenats bei einer Verurteilung wegen der versuchten Tat in Gerasdorf zu 32 Monaten unbedingter Freiheitsstrafe. Die Beteiligung in Baden konnte nicht mit der für eine Verurteilung notwendigen an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden; womit sie von diesem Vorwurf freigesprochen wurde. „Ich bedanke mich vielmals“, so die 27-Jährige nach dem letztlich rechtskräftigen Urteil. Eine unbefriedigende Form von Dankbarkeit.