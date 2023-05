Nach Diebstahl: Angeklagter erschien erneut nicht vor Gericht

Beim letzten Mal, als ein 62-jähriger Slowake zu seiner Verhandlung wegen Diebstahlsvorwürfen nicht am Landesgericht Korneuburg erschien, versicherte er Richterin Lydia Rada, dass er schon gern gekommen wäre, wenn er davon gewusst hätte. Zu verhandeln gewesen wären Diebstähle am 8. und 16. Februar dieses Jahres jeweils in Supermärkten in Langenzersdorf und Leobendorf.

Das Bedürfnis, zur Hauptverhandlung zu kommen, war bei einem neuerlichen Termin aber offenbar doch nicht groß genug beim 62-Jährigen. Wieder waren die Zeugen pflichtgemäß erschienen und natürlich auch die gerichtlich bestellte Dolmetscherin, aber weit und breit kein Angeklagter.

Dabei hätte er mit seiner geringen Beteiligung an den Diebstählen jetzt noch Chancen, recht „billig“ davonzukommen. Sollten seine Mittäter in der Zwischenzeit festgenommen werden, könnte die Sache ganz anders aussehen. Die Richterin vertagte erneut.

