Offizieller Wechsel nach 17 Monaten

Seit fast 17 Monaten gibt es mit Andrea Hahn eine neue Präsidentin am Landesgericht Korneuburg, doch erst am 26. August konnte die – Corona-bedingt – verschobene feierliche Angelobung im Großen Schwurgerichtssaal stattfinden. Ebenfalls untergegangen in der Pandemie war somit auch der Abschied der ehemaligen Präsidentin Christa Zemanek, die mit 31. März letzten Jahres in den Ruhestand getreten ist. Beide Feiern konnten unter Teilnahme hoher Vertreter, sowohl der Justiz als auch der gesetzgebenden Körperschaften, der Verwaltung und anderer wichtiger Institutionen des Landes nun endlich festlich begangen werden.

In Vertretung der Bundesministerin für Justiz erschien der Leitende Staatsanwalt Oliver Kleiss, in Vertretung der Landeshauptfrau der Präsident des Niederösterreichischen Landtags, Karl Wilfing. Für den Obersten Gerichtshofs kam Vizepräsidentin Eva Marek der Einladung nach und seitens der Oberlandesgerichte würdigten gleich drei Präsidentinnen und Präsidenten das Ereignis, nämlich der Präsident des Oberlandesgerichtes Wien, Gerhard Jelinek, seine designierte Nachfolgerin die Präsidentin des Oberlandesgerichtes Linz, Katharina Lehmayer und der Präsident des Oberlandesgerichtes Graz, Michael Schwanda.

Nach der Begrüßung durch den Vizepräsidenten des Landesgerichts, Wolfgang Schuster-Kramer, führte Präsident Jelinek die feierliche Amtsübergabe durch. Danach übermittelten Kleiss und Wilfing ihre Grußworte. In den anschließenden Reden unterstrich die scheidende Präsidentin Zemanek den schnellen Wandel durch Corona und die Bedeutung der Unabhängigkeit der Rechtsprechung. Ihr wurde zum Abschied das große silberne Ehrenzeichen der Republik Österreichs verliehen.

Andrea Hahn bedankte sich in ihrer Ansprache bei allen Bediensteten für die Unterstützung in der nahtlosen Aufrechterhaltung des justiziellen Betriebs in der Pandemie, hob die in Angriff genommenen Vorhaben, allen voran den Einzug der Digitalisierung ins Landesgericht, hervor und betonte abschließend die Wichtigkeit, auf die Justiz und den Rechtsstaat achtsam zu bleiben. Umrahmt wurde die würdige Feier von einem Ensemble der Polizeimusik Niederösterreich, die die Gäste mit Musik von Georg Friedrich Händel verwöhnten.