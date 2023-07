Richterspruch: „Die On-off-Beziehung ist beendet“

Wieder einmal endete eine On-off-Beziehung während einer Verhandlung am Landesgericht Korneuburg. Die Scheidung vollzog - im übertragenen Sinn - diesmal aber Strafrichterin Anna Wiesflecker. Beschuldigt wurde ein 29-jähriger Pflegeassistent, seine Ex-Freundin (33) nach der letzten Trennung in Gerasdorf beharrlich verfolgt und gefährlich bedroht zu haben. Auf die Frage, wie er sich bekenne, sagte er: „Ich glaub teilschuldig.“

Gefährliche Drohung als Metapher gemeint

Er habe seiner Ex schon geschrieben, dass er ihr am liebsten das Haus anzünden würde, denn dann wäre er alle Sorgen los. Aber das sei doch keine Drohung, sondern eine Metapher gewesen. Diese literarische Sichtweise vertrat die Richterin logischerweise nicht. Im Mai letzten Jahres hatte sich das Paar das erste Mal getrennt. Da es in der Beziehung immer wieder zu autoaggressiven Ausbrüchen und Schreiereien des 29-Jährigen kam, wie die 33-Jährige in ihrer abgesonderten Vernehmung der Richterin berichtete, hatte sie nach dem Beziehungsende Angst.

Das merkwürdige Kommentar des Beschuldigten: „Ich habe ihr immer erklärt, warum ich sie anschreie.“ Die Angst legte sich bei der Frau aber wieder, sodass sie im Jänner dieses Jahres Kontakt zum 29-Jährigen aufnahm. Und es wurde auch wieder so etwas ähnliches wie ein Paar aus den beiden. Ende März, Anfang April dieses Jahres soll es erneut zu einem Auszucker des Mannes gekommen sein. Er habe ihre Hand genommen und sich selbst damit geschlagen.

Freispruch im Anklagepunkt der beharrlichen Verfolgung

Zwar zeigte sie ihren Ex am 25. April bei der Polizei an, weil er ihr tags zuvor mit dem Umbringen gedroht habe, gratulierte ihm aber Mitte Mai zum Geburtstag - und machte ihm auch noch ein Geschenk. Aber, so das Fazit der 33-Jährigen, ab jetzt möchte sie keinen weiteren Kontakt zum Angeklagten. Wofür die Richterin im Beweisverfahren keinen Anhaltspunkt finden konnte, war die angeklagte beharrliche Verfolgung. Somit wurde er in diesem Punkt freigesprochen.

Da unbescholten, bekam der 29-Jährige für das Vergehen der gefährlichen Drohung von Wiesflecker angeboten: Zwei Jahre Probezeit, mit der Weisung eine einjährige Psychotherapie zu absolvieren und mit Beistellung eines Bewährungshelfers. Und selbstverständlich gehörte auch ein Kontaktverbot zu der 33-Jährigen zu den Auflagen. „Wollen Sie das?“, fragte die Richterin; „muss ich so machen, sonst bin ich verurteilt“, war die Antwort. Eines stellte Wiesflecker am Ende des Prozesses noch klipp und klar: „Die On-off-Beziehung ist beendet.“