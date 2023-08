Tierquälerei: Für zwei Tage Gemetzel bedingte Freiheitsstrafen

Grausame Szenen spielten sich am 20. und 21. Juli 2021 in einem auf Schafe spezialisierten Schlachthof in Bruderndorf ab. Das Qurban-Fest, das als höchstes islamisches Fest gilt, vier Tage dauert, und bei dem traditionell Schafe rituell geschächtet werden, hatte am 20. Juli begonnen. Für diese Schächtungen hatte der Betrieb auch eine Genehmigung der Bezirkshauptmannschaft. Allerdings wurde an den zwei von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeklagten Tagen auf die Regelungen wenig wert gelegt.

Dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) ist es zu danken, dass die Missstände, die im Juli in Bruderndorf herrschten, auf- und angezeigt wurden. Von dem Verein veröffentlichte Videoaufnahmen aus dem Schlachthof waren die wesentliche Beweisgrundlage.

Warum es mit diesen Bildern, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übriglassen, gut zwei Jahre bis zum Prozess brauchte, wird wohl ein Geheimnis der Staatsanwältin bleiben.

Sechs Angeklagte, einer davon amtlicher Tierarzt

Noch bevor der Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Neumar im Saal 17 zur Hauptversammlung zusammentrat, demonstrierten erstmal Aktivisten des VGT vor dem Landesgericht, um auf Tierleid, aber vor allem auf zu wenig Kontrolle aufmerksam zu machen. Das Medieninteresse war entsprechend gegeben. Dann verlagerte sich das eigentliche Geschehen doch ins Gerichtsgebäude, natürlich inklusive Vertretern des VGT.

Das veranlasste Neumar zu Beginn des Prozesses dazu, darauf hinzuweisen, dass er Kundgebungen nicht sehr schätze: „Beim ersten Mal gibt's eine Verwarnung. Beim zweiten Mal geht's raus.“ Tatsächlich waren die Aktivisten aber mehr am juristischen Teil interessiert. Auf der Anklagebank saßen neben dem Geschäftsführer (46) des Schlachtbetriebs, vier weitere Mitarbeiter - teils Verwandte -, und der damals zuständige amtliche Tierarzt (63).

Gegen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft verstoßen

Die Anklage gegen den 63-Jährigen wegen Missbrauchs der Amtsgewalt, wofür als Höchststrafe fünf Jahre Haft drohen, bestimmte auch das verhandelnde Gremium als Schöffensenat. Die ebenfalls angeklagte Tierquälerei wird mit höchstens zwei Jahren geahndet. Dem Veterinär wurde vorgeworfen, nicht dafür gesorgt zu haben, dass die strengen Bestimmungen eingehalten werden. Damit hat er auch - durch Unterlassung - das Delikt der Tierquälerei verwirklicht.

Die BH hatte in ihrem Bescheid vorgeschrieben, dass die Tiere unmittelbar nach dem Schächtschnitt durch den Hals mit einem Bolzenschuss betäubt werden. Darüber hinaus sollte das Tier zumindest fünf Minuten ausbluten, bevor an ihm - Amtsdeutsch - manipuliert wird. All das sollte der Tierarzt überwachen, was er aber höchstens rudimentär tat. Stattdessen fand in dem Schlachthaus ein regelrechtes Gemetzel statt, wie auf den Videoaufnahmen überdeutlich zu sehen ist.

Auch nach dem Qurban-Fest noch geschächtet

An die 500 Schafe wurden in den zwei Tagen ohne Betäubung, ohne Abwarten der Fünf-Minuten-Frist, die eigentlich dem religiösen Ritual entspringt, und zum Teil von Privatleuten ziemlich dilettantisch quasi hingerichtet. Mit den zwei Tagen hatte die Tierquälerei aber kein Ende. Nach Ende des Festes am 23. Juli waren sozusagen noch Schafe über. Diese soll der Bruder (42) des Geschäftsführers in der Zeit von 23. Juli bis 9. September komplett illegal geschächtet haben, weil zu den Terminen nicht einmal ein Tierarzt bestellt wurde.

Dieses Tun war diesmal allerdings auch dem Tierverwertungsbetrieb in Tulln aufgefallen, weil den Tierschädeln die Einschusslöcher der Bolzen fehlten. Auch von späteren Schächtungen gab es erschreckende Videos, samt entsprechender Soundkulisse. Bei dieser Gemengelage konnten die Verteidigerinnen Anna Mair, die den amtlichen Tierarzt vertrat, und Elisabeth Gerhards, die den Rest der Angeklagten vertrat, ihren Mandanten nur raten, sich geständig zu verantworten; was sie auch taten.

So war die Befragung der Angeklagten „weniger problematisch, als gedacht“, wie Neumar es später zusammenfasste. Eine Frage ersparte er keinem von ihnen: „Tun ihnen die Tiere nicht leid?“ So richtig was raus kam bei den Antworten nicht, außer, dass sich der Geschäftsführer „schockiert“ zeigte. Allesamt hatten mit dem großen Andrang und der daraus resultierenden Überforderung - auch durch drängende Kundenwünsche - argumentiert.

Das bewahrte sie nicht vor einem Schuldspruch „im Sinne der Anklageschrift“. Der amtliche Tierarzt, der noch als solcher arbeitet, wurde zu zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die zwei Brüder fassten je acht Monate aus. Der Sohn (23) des Geschäftsführers, der laut Bescheid für die Betäubung zuständig war, und ein 45-Jähriger, der die Lizenz hatte, zu schneiden, wurden mit jeweils sechs Monaten bedacht. Ein 66-Jähriger, der Messerschärfen und Häuten zu den Taten beitrug, bekam drei Monate. Alle Strafen wurden bedingt ausgesprochen.