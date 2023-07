Vor Zahnarzttermin: Einen richtig schlechten Tag erwischt

„Blöd war das alles“, so das Resümee einer 62-jährigen kaufmännischen Angestellten, die am 14. Juni dieses Jahres in Stockerau einen richtig schlechten Tag erwischte. Das traf allerdings auch auf ihr Opfer zu, ein 49-jähriges Straßenaufsichtsorgan. Verhandelt wurde am Landesgericht Korneuburg wegen gefährlicher Drohung und schwerer Körperverletzung. Als Grund für die Eskalation gab die 62-Jährige vor Richterin Astrid Raufer einen bevorstehenden Zahnarzttermin zu Protokoll.

„Schimpfen tun'S immer, aber herkommen und herhauen ...“

„Warum straft sie mich für ein paar Minuten?“ - und ein Strafzettel von 25 Euro waren an dem Junitag der Ausgangspunkt für eine Schimpftirade und ein „Gefuchtel“ mit den Händen der 62-Jährigen, das aus dem Mund der 49-Jährigen so klang: „Schimpfen tun'S immer, aber herkommen und herhauen ...“ So überraschte es auch nicht, dass die 49-Jährige die Entschuldigung der Angeklagten nicht annahm, Schmerzengeld wollte sie aber auch keines.

Was die bis dahin unbescholtene Frau an diesem Tag geritten hatte, konnte sie selbst nicht schlüssig erklären. Man konnte in der Verhandlung aber schon deutlich merken, dass ihr ihre Entgleisung, die immerhin am Landesgericht landete, mehr als peinlich war. Das sah wohl auch die Richterin so, die der Beschuldigten eine Diversion in Form von 3.700 Euro Geldbuße - bemessen am Einkommen der 62-Jährigen - anbot. Nach vollständiger Zahlung binnen sechs Monaten wird das Verfahren eingestellt.