Es hätte bei der Verhandlung am Landesgericht Korneuburg um einen Betrug bezüglich eines Autoverkaufs in Hagenbrunn gehen sollen. Jedoch machte der zweifach vorbestrafte Angeklagte schon beim sehr schleppenden Betreten des Gerichtssaals einen eigenwilligen Eindruck. Im Zeugenstand angekommen erkundigte sich Richterin Anna Wiesflecker erstmal nach dem Befinden: „Geht es Ihnen gut?“ „Nicht sehr gut“, so die recht glaubhafte Antwort des Mannes.

Angeklagter zur Richterin: „Will nur schlafen.“

Ob er Medikamente genommen habe vor der Verhandlung, wollte die Richterin ebenfalls wissen. Er nehme immer Medikamente gegen seine Angst. Dann probierte Wiesflecker es mit den persönlichen Daten des Mannes, was weit mehr Zeit als üblich in Anspruch nahm. Wie von jedem Angeklagten wollte die Richterin auch von ihm wissen: „Wissen Sie, warum Sie heute da sind?“ Auf langes Nachdenken folgte Schweigen. Also versuchte es Wiesflecker konkreter: „Was wird Ihnen vorgeworfen?“

Auch dieser Versuch ging ins Leere, beziehungsweise bekam sie zur Antwort: „Will nur schlafen.“ Spätestens da ergriff alle Prozessbeteiligten, auch Verteidigerin Theresia Koller, das Gefühl, dass dieser Mann nicht verhandlungsfähig sei. Die Richterin ordnete ein Gutachten über die Verhandlungsfähigkeit des Beschuldigten an - und vertagte. Der bestellte Sachverständige hatte bei den zwei offenen Vorstrafen bereits dessen Haftunfähigkeit diagnostiziert.