Einiges zu wundern gab es am Landesgericht Korneuburg in einem Fall von Einbruchsdiebstahl. Zuerst erstaunte, dass der eines Fahrraddiebstahls Beschuldigte ein recht gebrechlicher 68-jähriger Pensionist war. Danach wunderte sich Richter Manfred Hohenecker, die hochkarätige - oder wie der Richter sagte „teure“ - Verteidigung in Person von Ernst Schillhammer im Einsatz für einen Fahrraddieb zu sehen. Dieser legte Wert auf die Feststellung, dass sein Einsatz nicht teuer, sondern „wertvoll“ sei.

Das nächste Mal gab's was zum Wundern, als es um die obligatorische Frage nach den Vorstrafen ging. Der 68-Jährige konnte sich an ein oder zwei erinnern. Der Richter half ihm zahlenmäßig auf die Sprünge: „Ich kann bis vier zählen.“ Die letzte datiert aus dem Jahr 2020, was Hohenecker zu der durchaus berechtigten Frage führte: „Hört das irgendwann auf?“ Und mit dieser Frage begann ein gewisses Kommunikationsproblem, sodass sich der Richter nach einigem Bemühen recht flehentlich anhörte: „Reden S' ein bisserl was mit mir!“

Pensionist versprach: „Ich mach' keinen Blödsinn nimmer“

Immerhin konnte er soviel aus dem grundsätzlich geständigen Mann herausbringen, dass dieser am 15. Juni dieses Jahres am Bahnhof in Stockerau ein Fahrradschloss „abriss“, das Fahrrad an sich nahm und davonfuhr. Das Fahrrad hatte er vor der Verhandlung schon ersetzt und der Geschädigten (41) für das ruinierte Schloss 170 Euro gezahlt. Das fällt zwar unter Milderungsgrund, änderte aber nichts am Eindruck, den der Richter vom Angeklagten gewann: „Zwischen Mein und Dein zu unterscheiden fällt Ihnen schwer.“

Das lag eben auch an den einschlägigen Vorstrafen und ließ Hohenecker ins Grübeln kommen: „Was mach' ma da mit Ihnen? Sehr schwer!“ Verteidiger Schillhammer versuchte, mit seinem Schlussplädoyer für die Tat „im nicht besonnenen Zustand“ seines Mandanten ein mildes Urteil zu erwirken - und das gelang offenbar: Zehn Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung lautete das „Urteil mit Augenmaß“ des Richters - „wie immer“. Der Pensionist, der das Urteil annahm, versprach: „Ich mach' keinen Blödsinn nimmer.“