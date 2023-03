KORNEUBURG / Das Leben als Teenager ist kein leichtes, wie jeder aus eigener Erfahrung weiß. Die Geschichte eines gerade mal 15-Jährigen ist dazu angetan, das auf besondere Weise zu demonstrieren. Bereits vor seiner Strafmündigkeit sammelte er jede Menge Vormerkungen, die allein genug Grund wären, sich um den Burschen Sorgen zu machen. Dann kam der 14. Geburtstag und nur wenige Wochen danach wurde er zum ersten Mal straffällig in Form eines minderschweren Raubes.

Am 8. April nötigte der Schüler einem anderen in Korneuburg dessen Tasche ab, die der Täter danach nicht willens war wieder herzugeben, was er mit den Worten "Geh noch einen Schritt weiter und ich geb dir die Faust" in Richtung seines Opfers, das die Verfolgung aufgenommen hatte, unterstrich. Dafür kam er am Landesgericht Korneuburg am 19. September letzten Jahres mit einer zweijährigen Probezeit davon. Aber, dann kam der 18. Dezember 2022.

An diesem Tag versuchte der Bursch, gemeinsam mit zwei Strafunmündigen, "gelbe Zettel" aus den Briefkästen eines Wohnhauses in Wien zu fischen, um mit diesen die entsprechenden Empfangboxen im Treppenhaus zu öffnen. Eine Mieterin wurde auf das Trio aufmerksam und rief die Polizei, weshalb es nur beim Versuch blieb, der 15-Jährige sich aber wiederum vor Gericht, in diesem Fall vor Richter Franz Furtner, der einem Schöffensant vorsaß, verantworten musste.

Als Grund für die Briefkasten-Aktion nannte der 15-Jährige, dass er vergessen habe, die Medikamente gegen seine ADHS-Störung einzunehmen. "Was passiert, wenn sie das nächste Mal vergessen, auf was dürfen wir uns dann gefasst machen", fragte der Richter alarmiert und besorgt zugleich. "Sie spielen mit ihrer Zukunft", versuchte auch der Erste Staatsanwalt Peter Zimmermann auf den jungen Mann einzuwirken.

Vielleicht ist ihm das an jenem 18. Dezember ein wenig bewusst geworden, denn er verspürte das erste Mal eine unmittelbare Konsequenz seines Tuns - und verbrachte rund sieben Stunden in Polizeigewahrsam. Auch das rechtskräftige Urteil von drei Monaten bedingter Freiheitsstrafe sollte ihm eine Warnung sein. Unterstützung erhält der 15-Jährige auf jeden Fall von seinem Vater, der ihm auch beim Prozess den Rücken stärkte.

