Freiwilliges Soziales Jahr: Jugend schnuppert in Berufswelt hinein

„Ich möchte meine Erwartungen in diesen Monaten überprüfen und meine Perspektiven für einen medizinischen Beruf erweitern“, meint Tamara Ernst, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr auf der Station Urologie absolviert. Jiya Gandhi ist auf der Interdisziplinären Station eingesetzt und „möchte künftig im Sozialbereich arbeiten und in dieser Zeit Erfahrungen für eine Berufsentscheidung sammeln.“ Sie sind zwei von jenen vier Personen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr am Landesklinikum Korneuburg-Stockerau absolvieren.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Oktober vier Teilnehmerinnen des Freiwilligen Sozialjahres im Landesklinikum Korneuburg-Stockerau ihre Tätigkeit aufgenommen haben. Es wäre schön, wenn sich junge Menschen im Anschluss an das Freiwillige Soziale Jahr für eine Ausbildung in einem Gesundheitsberuf entscheiden würden“, hält Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger fest.

Hörth: „Sich selbst ein bisschen kennenlernen“

Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) dauert zehn oder elf Monate und steht jungen Frauen und Männern ab dem 18. Lebensjahr offen. Junge Männer können sich das FSJ mit einer Dauer von mindestens zehn Monaten auch als Zivildienst anrechnen lassen. Neben der Möglichkeit, in diverse Berufsfelder hineinzuschnuppern, „bietet es auch die Möglichkeit, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen“, weiß Anton Hörth, kaufmännischer Direktor des Landesklinikums Korneuburg-Stockerau.

Das FSJ erfordert hohes Verantwortungsvermögen, physische und psychische Stabilität und Belastbarkeit. Die maximale Wochenarbeitszeit beträgt 34 Stunden. Dafür wird ein Taschengeld von 500 Euro netto ausgezahlt. Zusätzlich erhalten die jungen Menschen das Klimaticket Österreich gratis. Alle Teilnehmenden sind kranken-, unfall- und pensionsversichert und haben in der Regel Anspruch auf Familienbeihilfe.

Dienstbekleidung und Verpflegung wird zur Verfügung gestellt und es besteht ein Anspruch auf Fahrtkostenersatz. Den Teilnehmern wird eine Facheinführung, Persönlichkeitsbildung, Workshops zu Berufsorientierung und vieles mehr geboten. Die Seminarzeiten finden im Rahmen der Einsatzzeit statt und sind kostenlos.