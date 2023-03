Neue Tumorbehandlung: „Ich bin extrem stolz“

Im Landesklinikum Korneuburg fand die österreichweit erste Kryoablation einer Metastase eines Lungentumors statt. Der Tumor wird bei dieser Methode mittels Vereisung entfernt. Der Leiter des Instituts für Radiologie, Wolfgang Krampla, erklärt Details zu der Innovation im Interview.

NÖN: Die Kryoablation einer Tumormetastase an der Lunge ist ein erstmalig in Österreich angewandtes Verfahren. Wie ist diese Methode entstanden?

Wolfgang Krampla: Im Landesklinikum Korneuburg-Stockerau liegt der Fokus der Methode „Kryoablation“ primär bei kleinen bis mittelgroßen Nierentumoren als sehr wenig invasive Technik mit Erhaltung des Organs sowie in der Behandlung von Lebermetastasen. In Zusammenarbeit und Absprache mehrerer Abteilungen wurde bei einem Patienten mit schwerer Erkrankung dieses schonende Verfahren der Entfernung von Metastasen eines sonst operativ entfernten Tumors nun erstmalig angewandt.

Für welche Tumorarten bzw. welche Patienten kann man dieses nun anwenden und kann man es auch schon als standardisiertes Verfahren einsetzen?

Krampla: Es gibt zahlreiche Voraussetzungen wie beispielsweise Größe, Lokalisation oder Infiltration in andere Strukturen, die für eine Anwendung der Kryoablation an der Lunge – wie auch an allen anderen Organen, bei denen diese Methode eine Therapieoption darstellt – erfüllt sein müssen. Eine Beurteilung kann hier immer nur im Einzelfall erfolgen. Diese Einschätzung sollte immer vom behandelnden Arzt ausgehen, der den Patienten und seine Erkrankung einfach am besten kennt.

Derartige Entscheidungen werden im Tumorboard getroffen. Daran sind Spezialisten aus verschiedenen Fachrichtungen beteiligt, welche jeden Einzelfall besprechen und die verschiedenen Möglichkeiten gegeneinander abwägen. Daher ist diese Behandlungsmethode auch – im Gegensatz zu anderen Therapien – nicht für jede Patientin bzw. jeden Patienten gleichermaßen geeignet. Bei geeigneten Patienten handelt es sich hingegen um eine bereits etablierte Technik mit standardisierten Protokollen.

Was benötigt es, um die Methode weiter zu verbreiten, die vielen Patienten Nutzen bringen kann?

Krampla: Ich verstehe die Patienten, deren Hoffnungen wir nun geweckt haben. Doch ich muss hier leider noch um etwas Geduld bitten, bis das Verfahren in Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen bzw. Kliniken der NÖ LGA vielen Patienten angeboten werden kann. Bei Einzelfällen ist die Kryoablation eine Option der ersten Wahl, aber nicht die einzige.

Was sagen Sie zu dem großen Echo, das die Methode medial hervorgerufen hat?

Krampla: Ich bin extrem stolz auf mein Team, dass wir diese Methode erstmalig erfolgreich anwenden konnten, und freue mich, unserem Patienten geholfen zu haben.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.