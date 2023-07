Neues MRT: „Meilenstein in medizinischer Versorgung“

Es war schon spektakulär, als der neue, vier Tonnen schwere Magnetresonanztomograph (MRT) mit einem Spezialkran vom Lkw gehoben und sodann auf einer Plattform von der Jochingergasse aus in die Maueröffnung des Landesklinikums Korneuburg gehievt wurde. Am Nachmittag desselben Tages wurde dann mit planenden und bauausführenden Firmen sowie Mitarbeiter der beiden Kliniken Korneuburg und Stockerau gefeiert.

Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Christian Gepp gratulierte allen Beteiligten zu diesem Meilenstein in der Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Bildgebung und betonte, dass zum Erfolg jeder Diagnostik und Therapie „Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesklinikums Korneuburg-Stockerau maßgeblichst beitragen.“ Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels komme der Nachwuchspflege speziell in Gesundheitseinrichtungen eine nochmals höhere Bedeutung zu.

Der ärztliche Direktor des Landesklinikums Korneuburg-Stockerau Rainer Ernstberger führte aus, dass mit der Einbringung des MRT am Standort Korneuburg ein wesentlicher Schritt in der Versorgung der Bevölkerung der Region gesetzt worden sei. „Diese Region am Tor zur Bundeshauptstadt und zugleich am Tor zum Weinviertel zeichnet sich durch besonders hohes Bevölkerungswachstum und trotzdem ländliche Umgebung aus“, so Ernstberger, der allen Beteiligten für die Finanzierung und Realisierung des Projekts dankte. „Mit dem neuen MRT unterstreichen wir die Bedeutung unserer Klinikstandorte nochmals deutlich“, so der ärztliche Direktor abschließend.

Das radiologische Institut unter der Leitung von Primarius Wolfgang Krampla umfasst neben den Klinikstandorten Korneuburg und Stockerau seit April vorigen Jahres auch den Standort Hollabrunn. „Damit kann beispielsweise von allen drei Standorten auf Röntgenbilder zugegriffen werden, wodurch eine Fernbefundung ortsunabhängig gewährleistet ist und Synergieeffekte optimal genutzt werden können“, so die Geschäftsführerin der Gesundheitsregion Weinviertel, Katja Steininger.