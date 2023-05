Barbara Langer ist neue Stationsleiterin

Barbara Langer hat ihre Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Stockerau absolviert. Sie ist seit 13 Jahren im Landesklinikum Stockerau tätig, nun übernimmt sie die Leitung der internen Station D mit Schwerpunkt Rheumatologie am Landesklinikum Stockerau. Vorgängerin Erna Augustin, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, geht in den Ruhestand.

Durch ihre langjährige Vertretungstätigkeit konnte sie bereits viele Erfahrungen in den Bereichen Leitung, Umbau und Pandemiemanagement sammeln, welche ihr für ihre neuen Aufgaben nun entgegenkommen. In dem vor abgehaltenen Hearing zur Neubesetzung der Station D ging sie als geeignetste Kandidatin hervor.

Ein großes Hobby der 46-Jährigen ist das Backen. Mit dem Herstellen von Torten aller Art findet sie Ausgleich zu ihrer beruflichen Tätigkeit. „Ich freue mich, dass wir mit Barbara Langer eine sehr erfahrene Mitarbeiterin für die Leitung der Station D finden konnten. Viel Erfolg und auf eine gute Zusammenarbeit,“ wünscht die interimistische Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger.

