Hagenbrunner Winzer holt Landessieg mit Zweigelt

916 Betriebe stellten sich heuer dem größten unabhängigen Weinwettbewerb, 6.078 Weine wurden eingereicht. Die besten Weinbaubetriebe Niederösterreichs wurden bei einer feierlichen Gala – dieses Jahr in der Konerei in St. Pölten – ausgezeichnet. In 22 unterschiedlichen Kategorien wurden die besten Weine Niederösterreichs gekürt, die künftig das diesjährige Landessieger-Siegel tragen dürfen. Im Bezirk Korneuburg war Weinbau Andreas Ott aus Hagenbrunn in der Kategorie „Fruchtige Rotweine Niederösterreich Zweigelt“ als Landessieger erfolgreich.

Die größte Gruppe ist jene der Sorte „Grüner Veltliner“ - mit rund 30 Prozent aller eingereichten Weine. Neu ist seit diesem Jahr die Kategorie „Gereifte Weißweine“, die Weine des Jahrgangs 2020 oder älter umfasst. Die noch jungen Kategorien „Piwi-Weine“, „Orange-/Natural-Weine“ und „Perl- und Schaumweine“ verzeichnen steigende Einreichungen. Sie bilden das Marktgeschehen in seiner aktuellen Vielfalt ab. Bei den Winzern wie auch bei den Konsumenten hat sich die Auszeichnung längst als anerkannte Qualitätsbestätigung und geschätzte Orientierungshilfe auf der Suche nach den besten Weinen etabliert.